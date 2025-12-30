Sumar cubre a más de 756 mil personas sin obra social

El padrón activo del Programa Sumar alcanzó hasta octubre de este año a 756.301 personas sin cobertura de obra social, quienes acceden a prestaciones en hospitales y centros de salud de toda la provincia a través de la red pública sanitaria.

El Plan de Servicios del programa está orientado a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades, mediante la provisión de atenciones oportunas y de calidad en los distintos niveles del sistema sanitario. La inscripción es gratuita y está destinada a toda persona sin obra social, pudiendo realizarse en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio o donde se efectúen controles habituales, con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad.

La incorporación al Programa Sumar permite, según corresponda, el acceso a asignaciones por Embarazo, Hijo o Salud Integral a través de la ANSES, además de garantizar la cobertura de controles periódicos, vacunación, consultas ginecológicas, seguimiento del embarazo, atención del parto y del recién nacido. También contempla la detección y atención de enfermedades respiratorias y diarreicas, deficiencias nutricionales, el seguimiento de patologías renales y cardiovasculares y la atención integral de personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

El detalle

De acuerdo con los datos oficiales, el padrón activo está compuesto por 66.455 niños de hasta 5 años, 55.661 niños y niñas de entre 6 y 9 años, 145.403 adolescentes de 10 a 19 años, 255.393 mujeres adultas y 233.389 varones adultos.

En cuanto al financiamiento, los hospitales y centros de salud de la provincia recibieron entre enero y noviembre de 2025 un total de $1.683.016.899 por las atenciones brindadas a la población sin obra social inscripta en el programa. Estos fondos, que se suman al presupuesto provincial, se destinan a la compra de equipamiento tecnológico, reformas edilicias y capacitación del recurso humano, con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones para toda la comunidad.

Según el detalle mensual, en enero se acreditaron $76.119.397; en febrero, $65.108.940; en marzo, $95.353.565; en abril, $101.439.688; en mayo, $120.990.307; en junio, $26.148.337; en julio, $395.401.591; en agosto, $274.104.683; en septiembre, $123.754.806; en octubre, $177.673.363; y en noviembre, $226.922.222.

Para consultas o inquietudes, las personas pueden comunicarse a la línea telefónica gratuita 0800-222-7100.

Dónde anotarse

La inscripción al Programa Sumar es gratuita y está abierta a toda persona sin obra social, pudiendo realizarse en el hospital o centro de salud más cercano al domicilio o en el lugar donde se efectúan controles habituales, con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad.