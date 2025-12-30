Vialidad Salta confirma la continuidad de las obras

La reciente aprobación del Presupuesto 2026 dejó una señal clave para la infraestructura vial en Salta. Según confirmó el titular de Vialidad Nacional distrito Salta, Federico Casas, todas las obras nacionales previstas para la provincia quedaron contempladas en el esquema de inversión, lo que garantiza su continuidad durante el próximo año.

"En el presupuesto que se acaba de aprobar están incluidas todas las obras de Salta. Eso nos permite trabajar con mayor previsibilidad", señaló Casas a Radio Salta, al tiempo que destacó que la provincia cuenta con once obras viales priorizadas bajo órbita nacional. De ese total, una ya fue finalizada -el puente distribuidor en la localidad de Yrigoyen- y las 10 restantes se encuentran actualmente en ejecución.

Entre los proyectos más relevantes, el funcionario mencionó el avance del puente sobre el río Vaquero, una obra largamente esperada. "Hoy ya hemos salido de la parte más compleja, que eran las fundaciones y los pilotes. Ese era el objetivo principal de este año. Ahora estamos trabajando en la superestructura", explicó. Si bien reconoció que durante las fiestas de fin de año el ritmo de trabajo suele disminuir, anticipó que a partir del lunes 5 de enero las tareas se reactivarán con mayor intensidad.

También confirmó avances en el sur provincial, sobre la ruta nacional 934, donde se realizan importantes movimientos de suelo entre los ríos Rosario y Naranjo, y en la ruta nacional 16, que atraviesa un proceso de repavimentación en dos tramos. "La idea es que hacia mediados del año próximo tengamos ese corredor completamente repavimentado", precisó.

Bajo la lluvia

Mientras se consolida el escenario presupuestario, el último fin de semana puso a prueba la capacidad operativa de Vialidad Nacional en Salta. Las intensas tormentas registradas en zonas de montaña afectaron especialmente a las rutas nacionales 51, 68 y 40, corredores que acompañan el curso de ríos y quebradas y que, en esta época del año, suelen verse impactados por aluviones.

"Fue un fin de semana bastante agitado. Tuvimos tormentas en la zona de montaña que dejaron muchos sedimentos sobre la calzada, algo típico de estas rutas", explicó Casas. En ese sentido, remarcó que la traza paralela a ríos como el Toro o el de la Quebrada de las Conchas hace inevitable que, ante crecidas, los arroyos depositen material sobre la ruta. A pesar de esa situación, destacó la rápida respuesta de los equipos. "Hemos tenido un buen despliegue de personal y de equipos. Las guardias que ya tenemos planificadas pudieron responder y hoy se puede circular, siempre con precaución", afirmó. Actualmente, la transitabilidad está garantizada hacia San Antonio de los Cobres, Paso de Sico y Cafayate, aunque continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento en sectores puntuales.

En la ruta nacional 68 se registraron algunas erosiones menores en banquinas, que fueron reparadas de manera provisoria. "No tuvimos daños estructurales importantes. En algunos casos se aprovechó el mismo sedimento para recomponer y compactar las banquinas", detalló el funcionario.

Otro de los puntos sensibles durante la temporada estival es el Camino de Cornisa, sobre la ruta nacional 9. Casas señaló que, desde mediados de diciembre, Vialidad Nacional viene realizando trabajos intensivos en ese tramo.