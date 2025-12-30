Pampita habló de su deseo de volver a casarse y recordó cómo fue su primera cita con Martín Pepa

En medio de su estadía en Punta del Este, Pampita participó de un programa de streaming y se refirió, con sinceridad, a su presente sentimental, su relación con Martín Pepa y a la posibilidad de volver a dar el “sí”.

La conductora fue invitada al ciclo que encabezan Zaira Nara y Pollo Álvarez en DGO Stream, donde habló sin filtros sobre su noviazgo, que ya lleva más de un año, y los desafíos que implica mantener una relación a distancia.

“Sí, estoy reenamorada. Muero de amor”, expresó Pampita durante la charla en el programa Quiero vale 4. En ese contexto, explicó que su pareja reside en Estados Unidos y que la distancia no siempre resulta sencilla. “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, confesó, al tiempo que señaló que Pepa viaja a la Argentina solo en algunas ocasiones durante el año.

Durante la entrevista, la modelo recordó cómo fue uno de sus primeros encuentros con el polista. “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas”, relató entre risas. Según contó, luego de esa cita le envió un mensaje marcando las dificultades de la distancia, aunque él no se dio por vencido. “Siguió insistiendo, viniendo, mandando flores. Tenía mucha fe”, recordó.

Pampita también destacó el vínculo que su pareja logró construir con sus hijos. “Mis hijos lo aman con locura. Tiene mucha paciencia y muy buen humor. Para ellos es una alegría cuando llega”, afirmó, remarcando la importancia del acompañamiento familiar en esta etapa de su vida.

En otro tramo de la charla, la conductora se refirió a su recorrido profesional y a la emoción que sintió al volver a desfilar tras varios años, en el recital de María Becerra. “Nunca desfilé para 100 mil personas. Fue una emoción muy fuerte”, recordó sobre esa experiencia.

Consultada por los rumores de un posible casamiento, Pampita fue cauta, aunque no descartó esa posibilidad. Aseguró que le gustaría volver a casarse, pero aclaró que se trata de una situación distinta a las que vivió en el pasado, principalmente por la dinámica de una relación atravesada por la distancia y los compromisos laborales de ambos.

Por ahora, la conductora transita un presente marcado por el equilibrio entre su vida personal, su familia y el trabajo, sin apurar definiciones, pero con la idea clara de seguir apostando al amor.