Piden prisión preventiva para padre e hija acusados de agredir a un inspector municipal en pleno centro

Un episodio de violencia registrado en el corazón de la ciudad de Salta derivó en un pedido de prisión preventiva para un hombre de 46 años y su hija de 19, acusados de agredir a un inspector municipal mientras cumplía funciones de control en la vía pública. El hecho ocurrió el pasado 26 de diciembre, en inmediaciones de la plaza 9 de Julio, en el marco del operativo especial desplegado por las fiestas de fin de año.

La investigación está a cargo del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, quien imputó de manera provisional al hombre como autor de los delitos de amenazas y lesiones leves en concurso real, y a la joven como autora del delito de lesiones leves. Tras la audiencia de imputación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos acusados, teniendo en cuenta los antecedentes penales que registran.

Según consta en la denuncia, el inspector municipal de Espacios Públicos se encontraba realizando tareas de control cuando procedió al secuestro de un carro pochoclero. En ese contexto, fue abordado por un hombre que lo agredió físicamente con una linga de acero y lo amenazó, mientras que la joven que lo acompañaba lo atacó con rasguños.

Como consecuencia del ataque, el trabajador municipal sufrió lesiones en el oído, la espalda y el pecho, las cuales fueron debidamente constatadas mediante un examen médico. El hecho generó preocupación entre los trabajadores que cumplen tareas de control en el espacio público, especialmente durante operativos de alta demanda como los de fin de año.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.