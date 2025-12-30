PUBLICIDAD

Causa AFA
Especial
ANDIS
21 años de cromañón
año nuevo chino 2026
Empresas y negocios 2025
Gobierno de Javier Milei
Policiales

Evacuaron un local comercial ubicado en peatonal Alberdi por un principio de incendio

El episodio ocurrió al mediodía, en pleno horario comercial en un local de calzado. La densa humareda generó preocupación entre peatones y comerciantes, y obligó a un rápido despliegue de Bomberos y Policía.
Martes, 30 de diciembre de 2025 12:01
Momentos de suma tensión se vivieron este martes al mediodía en un local comercial ubicado sobre la peatonal Alberdi, cuando un principio de incendio obligó a evacuar el comercio y generó temor entre peatones y comerciantes de la zona.

Un equipo de El Tribuno transmitió en vivo desde el lugar. El local afectado se dedica a la venta de calzados. La densa humareda incrementó la preocupación, especialmente por tratarse de un horario pico de actividad comercial, en el marco de la previa de Año Nuevo.

De manera casi inmediata, personal de Bomberos se hizo presente para controlar la situación y evitar que el foco ígneo se propagara. En paralelo, efectivos policiales procedieron a evacuar preventivamente el sector.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el origen del incidente ni se reportaron personas heridas.

