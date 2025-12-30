"Cromañón es una herida compartida", afirmó monseñor Jorge Lozano

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, afirmó hoy que Cromañón "es una herida compartida", al cumplirse 21 años de la peor tragedia no natural que se produjo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la homilía que encabezó este martes en la Catedral Metropolitana, Lozano señaló que lo sucedido "es una cicatriz que a veces duele pero que también nos recuerda que estamos vivos y que seguimos juntos. Murieron 194 personas, la mayoría jóvenes, con sueños, proyectos, con toda una vida por delante".

"Por eso, Cromañón no es solo una noticia o un recuerdo lejano. No es un hito en la historia dolorosa de la Ciudad o la Región: es una historia que nos marcó, una herida compartida que nos une y nos fortalece como comunidad", añadió.

Asimismo, el arzobispo indicó que “esta misa, en particular, tiene un peso y una ternura distinta. Porque Cromañón nos duele a todos. Es una herida que compartimos y que, lejos de aislarnos, nos invita a abrazarnos, a cuidarnos, a ponerle nombre y rostro a la ausencia”.

"Por cada una de esas 194 vidas hoy encendemos una velita. Las 194 velitas que ponemos en el altar no son solo para recordar, sino para decir: “No están solos. No los olvidamos. Su vida, sus sueños, su esperanza siguen entre nosotros”, dijo Lozano.

"Nos llevamos en el corazón un tesoro invalorable: el recuerdo de Cromañón, el abrazo de la comunidad y la luz de la esperanza que no se apaga. Que esas 194 velitas sigan brillando, que el Niño nos enseñe a amar cada día más, y que, juntos, podamos transformar el dolor en memoria viva y la memoria en esperanza compartida", puntualizó.