Mineritos FC, una escuelita que crece sin cancha propia y apuesta a formar personas desde el deporte

En La Merced, una iniciativa nacida en plena pandemia logró consolidarse y hoy transita su quinto año de trabajo ininterrumpido. Se trata de la escuelita de fútbol Mineritos F.C, un proyecto deportivo y social que convoca a entre 40 y 50 chicos y chicas, pero que enfrenta una dificultad central: no cuenta con un predio propio para entrenar y jugar.

El nombre de la institución no es casual. Mineritos hace referencia a la cal, principal actividad laboral histórica del pueblo y un símbolo del esfuerzo cotidiano de muchas familias. “Buscábamos un nombre que nos represente como comunidad”, explicaron desde la escuelita a El Tribuno. El proyecto comenzó en medio de la pandemia, lo que obligó a una pausa temprana, pero con el tiempo logró retomar y sostenerse hasta la actualidad.

Actualmente, la escuelita cuenta con cuatro profesores: Franco Serapio, Ezequiel Serapio, Lucas Ríos y Kike Cortez. Tres de ellos son profesores de Educación Física recibidos, mientras que el cuarto se encuentra a solo dos materias de finalizar la carrera. La formación profesional del equipo docente es uno de los pilares del proyecto.

Más allá del fútbol

Mineritos F.C. recibe niños y niñas desde los 3 o 4 años hasta los 16, con una mirada que va más allá de lo estrictamente competitivo. “Nuestro enfoque no es solo el fútbol, sino brindar herramientas para la vida cotidiana, valores y contención”, remarcaron.

Sin embargo, una de las problemáticas más importantes es la falta de un espacio físico propio. Hoy, los entrenamientos se realizan en el espacio verde del complejo municipal de La Merced, lo que implica limitaciones y dependencia de un lugar que no fue pensado específicamente para la práctica deportiva formativa.

A pesar de ello, la escuelita sigue creciendo y sosteniéndose gracias al compromiso de los profesores, los chicos y las familias. Durante el receso de verano, las actividades se encuentran en pausa, y el regreso está previsto para fines de febrero o principios de marzo.

Quienes deseen obtener más información o sumarse al proyecto pueden acercarse durante los entrenamientos en el complejo municipal o comunicarse a los teléfonos 3875039745 o 3874812487. Mineritos F.C. continúa demostrando que, aun sin cancha propia, el deporte puede ser una herramienta poderosa de inclusión y construcción comunitaria.

