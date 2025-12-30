Las 10 canciones más escuchadas en Argentina en 2025: el top-3 te va a sorprender

Con el cierre de 2025, Spotify dio a conocer el ranking de las 10 canciones más escuchadas en Argentina, una radiografía precisa de los gustos musicales del público local y de los artistas que dominaron el streaming a lo largo del año.

El listado confirma el peso del trap, el pop urbano y las colaboraciones entre artistas consolidados y nuevas figuras, en un contexto donde las plataformas digitales siguen marcando el pulso del consumo musical en el país.

Las canciones con feats, cruces de estilos y lanzamientos estratégicos lograron mayor permanencia en el ranking, consolidando una tendencia que se viene profundizando en los últimos años.

El ranking de las 10 canciones más escuchadas en Argentina en 2025

De acuerdo al relevamiento difundido por Spotify Argentina, el top-10 de 2025 combina artistas locales e internacionales, con una fuerte presencia de música urbana y producciones pensadas para dominar playlists y reproducciones diarias.

Las 10 canciones más escuchadas en Argentina durante 2025 fueron:

Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen) – Roze Oficial Cuando No Era Cantante (w Yung Beef) – El Bogueto La Perla (w Yahritza Y Su Esencia) – Rosalía Soy Favela – La T y La M TU VAS SIN (fav) – Rels B Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee) – Bizarrap La Plena – W Sound QLOO (w Kreamly) – Young Cister Amor de Vago (w Malandro) – La T y La M Niño – Milo J

Un top-3 que rompe las previsiones

El primer puesto lo ocupa Roze Oficial con “Tu jardín con enanitos”, una colaboración junto a Max Carra y Valen que acumuló más de 369 mil reproducciones y se mantuvo como la canción más escuchada del año en el país. El tema logró imponerse por su combinación de melodía pegadiza y fuerte presencia en playlists virales.

En el segundo lugar aparece El Bogueto con “Cuando No Era Cantante”, junto a Yung Beef. Con más de 333 mil reproducciones, la canción se consolidó como uno de los grandes éxitos urbanos del año, reafirmando el crecimiento del artista dentro del circuito latino.

Completa el podio Rosalía con “La Perla”, una colaboración junto a Yahritza y Su Esencia que superó las 300 mil reproducciones. El tema confirmó el impacto de la artista española en el público argentino y el valor de los cruces entre pop, raíces latinas y sonidos contemporáneos.