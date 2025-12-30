Habrá una nueva evaluación psiquiátrica al Pity Álvarez, tras el show que dio en Córdoba

El regreso de Pity Álvarez a los escenarios volvió a ubicarlo en el centro de la escena judicial, ya que luego de brindar un recital multitudinario mientras su juicio continúa suspendido, la Justicia analiza someterlo a una nueva pericia para determinar si está en condiciones de enfrentar un proceso penal.

El juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz permanece frenado debido al estado de salud mental del músico.

Sin embargo, su reciente aparición pública y su presentación en Córdoba ante unas 35 mil personas despertaron interrogantes sobre su situación actual.

La información fue dada a conocer en el programa DDM, donde el periodista Martín Candalaft explicó cómo seguirá el caso.

La junta médica será el 10 de febrero

Según detalló, el próximo 10 de febrero se realizará una junta médica clave que evaluará todos los informes elaborados durante los últimos años.

“Van a determinar si esa persona está en condiciones o no de someterse a un juicio, que es lo que hoy se está discutiendo”, señaló Candalaft.

La polémica se intensificó luego de que surgieran dudas sobre la capacidad del músico para firmar contratos y presentarse en vivo.

Frente a esto, el abogado Alejandro Cipolla salió a aclarar que el acuerdo para el concierto no fue firmado directamente por él: “El contrato seguramente lo revisó algún familiar”.

Cipolla remarcó además que el hecho de que el cantante haya actuado no implica necesariamente que esté en condiciones mentales de afrontar un juicio: “Que cante no significa que pueda discernir plenamente entre lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista jurídico”.

El fiscal pidió que se registre parte del recital

Por otro lado, Candalaft reveló que efectivos policiales asistieron al recital por pedido del fiscal para registrar lo ocurrido, aunque dentro del predio se les habría solicitado que apagaran las cámaras.

Recordemos que el Pity Álvarez fue detenido en 2018 por el presunto homicidio de Díaz y luego trasladado al Penal de Ezeiza, donde inició tratamiento en el pabellón de salud mental para abordar sus adicciones. Desde entonces, el juicio fue suspendido en reiteradas oportunidades.__IP__

En ese contexto, Jacqueline, hija de la víctima, volvió a manifestar públicamente su pedido de Justicia y expresó su indignación por el prolongado accionar judicial, cuestionando la demora en el avance de la causa.