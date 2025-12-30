Taller en el Museo de Arte Contemporáneo

Métodos para pensar a través del arte, tendrá como prioridad el taller que brindará el artista Andrés Sierra, en el Museo de Arte Contemporáneo (Zuviría 90), todos los miércoles bajo el lema "De Adentro hacia Afuera".

"Motivar a una persona mediante procesos creativos tiene como resultado el crecimiento y la expansión de sus inteligencias. Trabajando y pensando a partir de lenguajes artísticos, generaremos herramientas para la reflexión y el conocimiento, en la búsqueda de nuevos enfoques y percepción", dijo Sierra.

"Propongo encuentros de aprendizaje y entretenimiento destinado a personas con ganas de salir de su molde, a partir de un taller multi disciplinario de experiencias artísticas. Esta propuesta tiene como método transitar por diferentes lenguajes y técnicas, de manera que los participantes puedan encontrar, dentro de este abanico de experimentación, nuevas maneras para canalizar sus inquietudes", agregó.

Está destinado a personas mayores de18 años, con o sin conocimientos previos, que puedan tener inquietudes artísticas o simplemente estén buscando un espacio para trabajar en sus procesos de pensamiento y creatividad.

Los módulos incluyen las siguientes disciplinas: dibujo, pintura, taller de narrativa, y análisis de obra y juego. Cupo: hasta 20 personas (se ajusta a la capacidad del aula y mesas). Planificado para todos los miércoles enero y febrero de 2026. (abierto a prolongarse si hay demanda y espacio). Cada clase tendrá una duración de 90 minutos, a partir de las 18.