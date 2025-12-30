Cierre de año: El Tribuno y Radio Salta celebraron el trabajo colectivo de 2025

El diario El Tribuno y Radio Salta realizaron este martes un brindis de fin de año junto a todos sus equipos, como cierre de un 2025 marcado por el trabajo intenso, la cobertura de procesos complejos y la apuesta sostenida a la innovación y a nuevos productos periodísticos.

De derecha a izquierda: Sergio Romero (director de El Tribuno), Fernando Palopoli (director de Radio Salta), Norberto Freyre (administrador general de Horizontes SA), Claudio Giménez (gerente comercial) y Pablo Juárez (jefe de redacción).

El encuentro reunió a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas que sostienen el funcionamiento cotidiano de ambos medios: redacción, administración, taller, distribución, sector comercial, gerencias, correctores y editores de El Tribuno; y de Radio Salta participaron equipos de producción, periodistas, locutores, operadores, técnicos, fotógrafos y trabajadores del área audiovisual, en un espacio de reconocimiento colectivo tras un año exigente.

Durante 2025, El Tribuno estuvo donde los hechos ocurrieron, acompañando a sus lectores y seguidores con coberturas en tiempo real, análisis, entrevistas, investigaciones y contenidos multiplataforma, en un contexto atravesado por elecciones, debates públicos y múltiples procesos políticos, sociales y económicos. En paralelo, Radio Salta fortaleció su programación, incorporó nuevos formatos y consolidó su vínculo con la audiencia tanto en el aire como en las plataformas digitales.

El brindis fue también una pausa necesaria para valorar el trabajo en equipo, la adaptación permanente a los cambios del ecosistema mediático y la vocación periodística que atraviesa a cada área. Con la innovación como eje y el compromiso informativo como bandera, El Tribuno y Radio Salta cerraron el año reafirmando su rol como medios líderes en Salta y la región.

Palópoli asumió como director de Radio Salta

Fernando Palópoli, reconocido periodista salteño, asumió ayer como director de Radio Salta. La presentación se realizó en el brindis de fin de año en el predio de Limache. Sergio Romero, director de El Tribuno, y Norberto Freyre, administrador general, lo presentaron formalmente al equipo.