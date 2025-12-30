VIDEO. El río Pilcomayo se mantiene estable, pero advierten riesgos puntuales en la zona de La Estrella

El monitoreo hidrométrico del río Pilcomayo indica que en el tramo Misión La Paz–Pozo Hondo el nivel alcanzó ayer a las 19.30 los 4,68 metros, considerado un valor de aguas medias y sin riesgos inmediatos. Durante la mañana de hoy, a las 7.15, el río descendió levemente hasta 4,55 metros, manteniéndose estable y dentro de un rango que no representa peligro para la población local ni para las zonas aguas abajo.

No obstante, la situación cambia en la denominada curva de La Estrella vieja, donde el comportamiento del río genera preocupación. En ese sector, los desbarrancamientos producidos por la dinámica del cauce representan un riesgo concreto para la ruta provincial 54 y para las comunidades cercanas, especialmente en el área de kilómetro 2, donde el avance del agua y la erosión del terreno podrían provocar daños.

Más al norte, en Villamontes, el río se encuentra en bajante, con un nivel de 2,05 metros registrado a las 6 de la mañana. Sin embargo, este descenso podría ser temporal. En Puente Aruma, el Pilcomayo muestra una tendencia opuesta: a las 6.15 alcanzó los 5,14 metros, evidenciando un crecimiento que, según las proyecciones, tendrá impacto en Villamontes durante el transcurso de la tarde.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el aviso preventivo a las poblaciones asentadas en la zona del Bañado, en la provincia de Formosa, donde se esperan ascensos de los niveles del río a lo largo de esta semana y la próxima. El seguimiento permanente de los registros y la atención a los sectores más vulnerables serán claves para anticipar eventuales complicaciones.

El municipio de Santa Victoria Este trabaja desde Vertientes hasta La Puntana para mitigar el impacto de la crecida del río. Se han dispuesto maquinarias para abrir caminos alternos y levantar terraplenes para facilitar el acceso de los transeúntes y garantizar el abastecimiento de las comunidades afectadas.

La posible declaratoria de desastre en estás comunidades que limitan con Paraguay dependerá de la evaluación de daños en los próximos días. El Municipio se mantiene atento a los avisos de alerta naranja emitidos por el Senamhi y está trabajando en coordinación con los referentes locales.