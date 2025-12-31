Caracas vigila los complejos petroleros

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó que mantiene bajo vigilancia reforzada el Complejo Petroquímico Ana María Campos, en el estado Zulia, y el Centro de Refinación Paraguaná, en Falcón, en medio de un clima de tensión regional marcado por el despliegue aeronaval de EEUU en el mar Caribe.

Una Unidad de Reacción Rápida permanece desplegada para "garantizar la seguridad integral" de ambas instalaciones, estratégicas para el sistema energético venezolano. El Centro de Refinación Paraguaná es uno de los complejos refinadores más grandes del mundo y cumple un rol clave en la transformación de crudo en gasolina, diésel, asfalto y otros derivados. En tanto, el Complejo Petroquímico Ana María Campos, integrado por plantas de fertilizantes y plásticos, es central para el aprovechamiento del gas como insumo básico.

La situación se da luego de que Washington incautara este mes dos buques que transportaban crudo venezolano. Además, el presidente Donald Trump anunció el bloqueo total a petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. También afirmó que se ejecutó un ataque contra una "gran instalación" en un muelle, en el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según sostuvo, tiene origen en Venezuela. En ese contexto, The New York Times dijo que la CIA habría realizado un ataque con drones a una instalación portuaria venezolana. Estas acciones se suman al despliegue en el Caribe, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento para propiciar un cambio de régimen.