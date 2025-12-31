Dejó flores en una tumba, volcó y murió

Una mujer que regresaba del cementerio, donde había dejado un ramo de flores en la tumba de su marido fallecido, protagonizó un trágico siniestro vial y quedó atrapada dentro de su auto, que terminó sumergido en un arroyo. Vecinos intentaron auxiliarla, pero pese al esfuerzo de los rescatistas la víctima murió.

La mujer fue identificada como María Elena Di Rocco, quien volcó con su vehículo al cruzar un puente sin protección, cayó al agua y falleció por ahogamiento, según informaron fuentes oficiales.

El dramático episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 14.30, en la localidad bonaerense de Adolfo González Chaves, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires.

La víctima tenía una hija, tres nietos y había perdido a su esposo hacía cuatro años. Desde entonces, solía concurrir con frecuencia al cementerio para dejarle ramos de flores.

Ya había sido clausurado el puente

El hecho generó una fuerte conmoción en la zona. Vecinos señalaron en redes sociales que el puente donde ocurrió el accidente había sido clausurado con anterioridad debido al mal estado del camino de tierra, aunque luego fue reabierto tras algunos arreglos.

María Elena conducía un Fiat Palio por la calle Yapeyú, en un sector cercano a la laguna Pata Larga, cuando al cruzar un puente de madera, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y cayó al agua. Según informó el diario Clarín, el automóvil quedó completamente sumergido, con las ruedas hacia arriba.

Un vecino que se encontraba en el lugar advirtió la situación y se arrojó al agua, cubierta de algas, para intentar rescatarla. Logró sacarla del vehículo y llevarla hasta la superficie, donde junto a una vecina le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, los intentos resultaron infructuosos y la mujer falleció.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las causas del deceso, aunque la principal hipótesis es que murió por ahogamiento.

El caso quedó a cargo del fiscal Juan Carlos Ustarroz, titular de la Ayudantía Fiscal de González Chaves.