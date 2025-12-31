El Gobierno activa desde el 1º de enero la Fase 4 del programa económico

El Gobierno nacional pondrá en marcha el 1° de enero la Fase 4 del programa económico, una etapa que tendrá como ejes centrales la compra de divisas y la inyección de pesos en el mercado, según los lineamientos difundidos por el Banco Central para 2026. El objetivo será sostener la desaceleración de la inflación y avanzar en la acumulación de reservas a través de un proceso de remonetización de la economía.

Desde el BCRA, presidido por Santiago Bausili, advirtieron que el monitoreo de los agregados monetarios será clave en esta etapa. En ese marco, la entidad indicó que la oferta de dinero acompañará la recuperación de la demanda, priorizando su abastecimiento mediante la compra de reservas internacionales.

El esquema prevé que el Central pueda adquirir hasta el 5% diario del volumen operado en el mercado de cambios, además de realizar compras en bloque por fuera de esas operaciones. A la par, comenzarán a regir las nuevas bandas cambiarias, que se ajustarán en función de la inflación con dos meses de rezago, tomando como referencia el 2,3% registrado en octubre.

La estrategia cobra relevancia en un contexto en el que el Tesoro deberá afrontar en enero vencimientos de deuda por unos US$4.200 millones. Desde el BCRA señalaron que el mayor acceso de las empresas al financiamiento externo permitiría que las compras de dólares se traduzcan en un aumento efectivo del stock de reservas, sin necesidad de destinarlas al pago de capital e intereses. El Central también dejó abierta la posibilidad de avanzar en una flexibilización gradual del cepo cambiario para empresas. En paralelo, continuará el proceso de normalización de los encajes bancarios.