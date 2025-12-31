El Gobierno analiza llamar otra vez a extraordinarias para el 2 de febrero

Luego de lograr la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de convocar nuevamente a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, desde el lunes 2 de febrero. Si bien resta más de un mes para esa fecha, la opción está siendo discutida por la mesa chica del mandatario que evalúa otras opciones, aunque con menor fuerza, para tratar los proyectos legislativos pendientes.

El oficialismo busca retomar el tratamiento de iniciativas que quedaron sin tratar tras el cierre del período vigente, que se desarrolló entre el 10 y el 30 de diciembre.

Entre los proyectos incluidos en el temario enviado por el Poder Ejecutivo se destacan la reforma laboral, impulsada por la Casa Rosada, y la iniciativa vinculada a los glaciares.

Ambas propuestas ya habían sido incorporadas a la agenda legislativa, pero no lograron avanzar antes del cierre del actual calendario parlamentario.

"Modernización laboral"

En el caso de la denominada "modernización laboral", el oficialismo resolvió postergar su debate ante la falta de consensos suficientes para garantizar su aprobación.

La iniciativa enfrenta resistencias por parte de sectores sindicales y de bloques opositores, lo que obligó al Gobierno a replantear la estrategia parlamentaria.

De cara a febrero, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, intensifique las negociaciones para reunir los apoyos necesarios.

En esa tarea contará con el acompañamiento de dirigentes cercanos al Ejecutivo, como el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes deberán redoblar esfuerzos para conquistar los respaldos necesarios para cumplimentar los deseos del mandatario.

Sin sesiones en enero

Según confirmaron fuentes legislativas, no habrá sesiones durante enero, por lo que cualquier avance quedará supeditado a una nueva convocatoria formal a extraordinarias.

La fecha tentativa del 2 de febrero apunta principalmente a reactivar el debate sobre la reforma laboral, considerada por el presidente Javier Milei como una de las piezas centrales de su programa económico para incentivar el empleo privado.

En cambio, la reforma del Código Penal, solicitada con insistencia por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quedó descartada del temario de extraordinarias.

Desde el Gobierno reconocen que se trata de un proyecto de gran extensión y complejidad, que demandará meses de discusión en comisiones antes de llegar al recinto.