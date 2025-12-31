Intentaron llevarse media res de una carnicería en un cochecito de bebé

Un insólito y audaz intento de robo fue frustrado en la madrugada de este martes 30 de diciembre en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, cuando efectivos policiales detuvieron a dos personas que intentaban sustraer una media res de una carnicería utilizando un cochecito de bebé para trasladarla.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3.15, en un local comercial del rubro carnicería ubicado en la intersección de calles Gobernador Taboada y Dorrego, en la zona este de la ciudad, mientras personal policial realizaba recorridos preventivos.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados fueron alertados por un vecino, quien advirtió la presencia de dos hombres dentro del comercio. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a uno de los sospechosos en la esquina del local, empujando un cochecito de bebé con la carne en su interior, quien intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente demorado.

El individuo fue identificado como Rodrigo Julián Oviedo, de 21 años, domiciliado en el barrio Libertad de la ciudad de Forres. En tanto, dentro del comercio, los policías ingresaron junto a un testigo y procedieron a la aprehensión del segundo involucrado, Franco Matías Gerez, de 28 años, con domicilio en la localidad de Cuyo, departamento Banda.

Posteriormente se solicitó colaboración de otras unidades policiales y de personal de Criminalística, que realizó las tareas periciales correspondientes.

Ambos sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria 14, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.