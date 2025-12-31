Ramos expuso desafíos productivos

El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, recibió la visita del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Ignacio Lupión, quien arribó a la ciudad acompañado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno provincial, en el marco de una reunión regional destinada a fortalecer la producción y el desarrollo económico del Valle de Lerma.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó que el municipio viene trabajando sostenidamente en la concreción de ferias locales, capacitaciones y acciones de acompañamiento a productores y emprendedores, con el objetivo de generar oportunidades reales de crecimiento, fortalecer la economía regional y promover el desarrollo con inclusión. En ese contexto, la reunión permitió profundizar el diálogo con la Provincia y avanzar en soluciones conjuntas.

Al abordar las problemáticas estructurales, Ramos expuso la situación que atraviesa la producción local, remarcando la caída en el rendimiento de los suelos, cuyo valor nutritivo se encuentra en torno al 1,5%, muy por debajo del 3% considerado óptimo, lo que impacta directamente en la productividad y en la generación de empleo. A esto se suma el avance de la mecanización, que redujo de manera significativa la demanda de mano de obra en el sector.

Conflictos vinculados a la producción frutillera

El intendente señaló además conflictos vinculados a la producción frutillera, los altos costos de arrendamiento de tierras y la necesidad de intervención y coordinación del municipio frente a problemáticas ambientales, como los olores provenientes de algunos emprendimientos ganaderos, que requieren abordajes integrales y consensuados.

En el plano comercial, Ramos subrayó que uno de los principales desafíos del año fue la falta de canales de venta para los productos locales, motivo por el cual se solicitó capacitación específica para que productores y comerciantes puedan importar insumos de manera directa, reducir intermediarios y mejorar su rentabilidad.

También se planteó la necesidad de acceder a 4 o 5 hectáreas en comodato dentro de la granja penal, que cuenta con 38 hectáreas, con el objetivo de disminuir los costos de producción de los frutilleros. En ese sentido, Ramos advirtió que la burocracia estatal ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en este tipo de soluciones. En cuanto al acompañamiento a los pequeños productores, se anunció la conformación de un esquema de microcréditos.