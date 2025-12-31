Usurpó una identidad y se gastó 42 mil dólares con una tarjeta ajena

Un paraguayo había obtenido en pocas horas una mina de oro, sin embargo su codicia lo llevó a ser detenido.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por una entidad bancaria, que detectó una operación de ingeniería social.

La maniobra de estafa bancaria de características poco habituales fue desarticulada este lunes en la ciudad de Posadas, donde la Policía detuvo a un hombre de 38 años acusado de hacerse pasar por otra persona para obtener una tarjeta de crédito y realizar consumos por una suma cercana a los 42 mil dólares.

La investigación comenzó cuando una entidad bancaria denunció por queja de un cliente que detectó una operación de ingeniería social. Según se informó, el sospechoso se comunicó telefónicamente con el banco simulando ser el titular legítimo de una tarjeta de crédito y, con datos personales precisos, logró superar los controles de seguridad.

Una tarjeta adicional

De esta manera, solicitó la emisión de una tarjeta adicional a nombre de un tercero. El plástico fue retirado en una sucursal local y, entre el 5 y el 18 de noviembre, se concretaron múltiples compras y operaciones comerciales que totalizaron unos 42 mil dólares, cifra que equivale a más de 66 millones de pesos.

Al advertir los movimientos irregulares, el verdadero titular desconoció los gastos y la entidad procedió al bloqueo inmediato de la tarjeta. No obstante, días después, el mismo individuo volvió a contactar al banco, denunció el supuesto extravío del plástico y pidió la emisión de una nueva tarjeta, lo que encendió las alarmas internas y motivó la intervención judicial.

Con aval del Juzgado de Instrucción 3, efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones montaron un operativo encubierto que incluyó tareas de inteligencia, análisis de cámaras de seguridad y coordinación con personal bancario. La operación culminó este lunes por la mañana, cuando el acusado se presentó a retirar el nuevo plástico y fue detenido en el acto.

El sospechoso fue identificado como José Luis R., de nacionalidad paraguaya y con domicilio en Puerto Iguazú. Quedó imputado por los delitos de estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica. Además, se le secuestró un teléfono celular y fue alojado en la Comisaría Primera de la Unidad Regional I, quedando a disposición de la Justicia, menciona el portal El Territorio.