2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
verano en salta
Los Infernales Vóley
Torneo de verano 2026
música
Festival de la Trucha
La entrevista
Fiestas de Fin de Año
Salta

Móvil de Licencias: el balance

Realizó casi 13 mil trámites durante 2025 en Salta.
Viernes, 02 de enero de 2026 00:42
La Municipalidad de Salta informó que durante 2025 el Móvil de Licencias realizó un total de 12.950 trámites, entre primeras licencias, renovaciones, duplicados y reimpresiones, en el marco de la política de descentralización y simplificación administrativa impulsada desde el inicio de la gestión.

Por los barrios

Según detallaron, el dispositivo recorrió de manera diaria distintos barrios de la ciudad y también se trasladó a organismos como la Policía y universidades. Además, participó en eventos de gran convocatoria, como la Expo Ciudad, lo que permitió acercar el servicio a miles de vecinos que, por diferentes motivos, tenían dificultades para trasladarse hasta un Centro Emisor de Licencias.

Desde el municipio destacaron que, a través del Móvil, los vecinos pudieron completar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones, con atención mayoritariamente por orden de llegada. Esta modalidad facilitó el acceso a un sector amplio de la población que necesitaba realizar trámites esenciales vinculados a la licencia de conducir.

