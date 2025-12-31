Bullrich: “Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario”

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó la tarea que realizó el ministerio de Seguridad del cual estuvo a cargo hasta diciembre y señaló que tuvieron logros “extraordinarios” en la política que instrumentaron para mantener el orden y combatir el delito.

Al haber una evaluación de su gestión como ministra de Seguridad, Bullrich dijo que este año que hoy termina esa cartera tuvo “hitos históricos, con récords de incautaciones e inversiones como nunca antes”.

La decisión de defender la política de seguridad busca rechazar los cuestionamientos que existieron en los últimos y luego de que el juez Martín Cormick declaró inconstitucionalidad el protocolo antipiquetes

Defendió la política instrumentada en esa cartera al señala que hay “una regla clara e innegociable: el que las hace, las paga. Una prioridad absoluta: cuidar a quienes nos cuidan. Y una doctrina de Seguridad y Orden”, en una publicación en la red social X.

Puntualizó que “lo que hicimos en 2025 fue extraordinario. Fue en equipo, con decisión política y el rumbo claro marcado por el Presidente @JMilei. Estoy convencida de que 2026 seguirá este camino, con el liderazgo de la Ministra @AleMonteoliva y un equipo que sabe lo que hace y no retrocede”