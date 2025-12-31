Año Nuevo: cuáles son los países que ya recibieron el 2026 y cuándo llegará al resto del mundo

La llegada del Año Nuevo no ocurre al mismo tiempo en todos los países. El cambio de fecha avanza de este a oeste siguiendo los husos horarios y la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Por este motivo, cuando en Argentina aún es 31 de diciembre, en otros puntos del planeta ya es 1° de enero de 2026.

Los primeros países en recibir el 2026

El Año Nuevo 2026 comenzó oficialmente en los territorios con el huso horario más adelantado del mundo.

Kiribati fue el primer país en recibir el nuevo año, especialmente en las islas de la Línea como Kiritimati, al operar bajo el huso UTC +14.

Minutos después lo hicieron Samoa y Tonga, también en el Pacífico, que cada año encabezan el inicio de los festejos globales.

Luego se sumaron otros países insulares como Fiyi y Tuvalu, donde la medianoche llegó varias horas antes que en el resto del mundo.

Oceanía: grandes celebraciones y festejos masivos

SAEED KHAN - AFP

Con el avance de las horas, el Año Nuevo 2026 llegó a Nueva Zelanda, una de las primeras grandes naciones en celebrarlo. Ciudades como Auckland marcaron la medianoche con espectáculos de luces y fuegos artificiales que rápidamente se viralizaron.

La icónica Sky Tower en Auckland.

Más tarde fue el turno de Australia. Sídney y Melbourne recibieron el nuevo año con celebraciones multitudinarias, especialmente en la bahía de Sídney, uno de los festejos más seguidos a nivel mundial.

La icónica Sky Tower en Auckland.

Asia: el cambio de año se expande por el continente

Tras Oceanía, el Año Nuevo alcanzó a varios países de Asia. Japón, Corea del Sur y China ingresaron al 2026 con celebraciones que combinan tradiciones ancestrales y eventos urbanos. También se sumaron países del sudeste asiático, como Filipinas, Tailandia y Vietnam, donde el cambio de año es uno de los momentos más importantes del calendario.

Los festejos en Tokio.

Cuándo llegará el Año Nuevo a las principales ciudades, horario Argentina

Mientras tanto, desde Argentina se espera el avance del Año Nuevo hacia otras regiones del mundo, con estos horarios aproximados según GMT -3:

Dubái recibirá el 2026 a las 17.

París, Roma y Madrid lo harán a las 20.

Londres cambiará de año a las 21.

En América, Nueva York celebrará la medianoche a las 2 de la madrugada del 1° de enero en Argentina.

Chicago lo hará a las 3 y Los Ángeles recién a las 5.

Un festejo global que dura más de 24 horas

La celebración del Año Nuevo en Juyongguan, Beijing. ADEK BERRY - AFP

Este recorrido horario convierte al Año Nuevo en uno de los eventos verdaderamente globales. Desde pequeñas islas del Pacífico hasta las grandes ciudades de América, el mundo vive una cadena ininterrumpida de celebraciones que se extiende durante más de un día completo, uniendo culturas, tradiciones y rituales bajo un mismo cambio de calendario.

Las celebraciones en Bali. YASUYOSHI CHIBA - AFP

Mumbai, India. Rafiq Maqbool - AP

Los festejos en Vietnam X (liang_elio)

El increíble espectáculo de drones que se vio en Corea del Sur Kang Sun-bae - Yonhap