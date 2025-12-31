Esteban Angulo volvió a escribir historia en Rosario de Lerma y ganó por quinto año consecutivo la San Silvestre

Rosario de Lerma volvió a vestirse de fiesta con una nueva edición de la tradicional Maratón San Silvestre, que este miércoles celebró su XXXV° edición en honor al patrono del atletismo. Con una convocatoria cercana a los 900 corredores, la prueba ratificó su lugar como el “broche de oro” del atletismo salteño para cerrar el calendario anual.

El gran protagonista volvió a ser Esteban Angulo, atleta de San Agustín, La Merced, quien se quedó con la clasificación general de los 12 kilómetros y logró un hecho histórico: ganar la San Silvestre por quinto año consecutivo, consolidando su dominio absoluto en una de las competencias más emblemáticas del norte argentino.

Esteban Angulo

Angulo cruzó la meta con un tiempo de 38:02.9, imponiéndose con autoridad sobre Mauricio Galleguillos (39:04.1) y Samuel Iván Vega (42:40.0), en una prueba exigente que combina sectores urbanos con tramos rurales, otorgándole ese estilo country que distingue a la carrera y eleva su dificultad.

En la general femenina de 12 km, el triunfo fue para Tina Amador, quien completó el recorrido en 51:13.4, seguida por Rosario García Ranea (52:08.2) y Ana Sol Vogler (52:11.3), en un final muy ajustado.

La distancia de 7 kilómetros también ofreció definiciones atractivas. En damas, la ganadora fue Amalia María Zambrano Urrestarazu con 31:44.8, escoltada por Sara Victoria Galán (32:03.2) y Nancy Beatriz Condori (32:30.5). En caballeros, el primer lugar quedó en manos de Mauro Ismael Neri (24:03.2), seguido por Mateo Manuel Contreras (24:55.3) y Claudio Sebastián Miranda (25:28.3).

La competencia se largó puntualmente a las 8 de la mañana, como es habitual cada año, para evitar las altas temperaturas y garantizar mejores condiciones para los atletas. Participaron corredores provenientes de Jujuy, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, además de una nutrida presencia del Valle de Lerma, lo que refuerza el carácter federal y popular del evento. Tras la consagración, Angulo expresó su satisfacción, “fue un año fantástico, con varios podios a nivel nacional. Terminar el año ganando esta carrera es muy importante para mí”. Además, destacó el crecimiento sostenido de la San Silvestre y el alto nivel competitivo que presenta edición tras edición, así como la masiva participación de atletas locales.

Con organización, tradición y una identidad propia, la Maratón San Silvestre de Rosario de Lerma volvió a cumplir su objetivo: despedir el año deportivo con una verdadera fiesta del atletismo, reafirmando su prestigio dentro y fuera de la provincia. Resultads completo en este link: https://www.bubilo.com.ar/result.php?raceid=417022