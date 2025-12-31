Incendio en la ruta 26: Bomberos confirmaron que el foco se originó en un depósito de garrafas

El incendio ocurrido sobre la ruta 26, a la altura del acceso a Las Tunas, generó una fuerte preocupación durante la tarde del martes debido a la magnitud del fuego y a las explosiones que se produjeron en el lugar. Tras varias horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar la situación y habilitar nuevamente el tránsito.

Según explicó el comandante de Bomberos, el siniestro involucró directamente a un depósito de garrafas, donde se produjo un fuego generalizado. Durante el desarrollo del incendio, estallaron varias garrafas, lo que elevó considerablemente el nivel de riesgo para el personal y para las instalaciones cercanas.

El jefe del operativo señaló que, una vez extinguido el fuego, se inició el proceso de verificación e inspección para determinar con precisión la causa que originó el siniestro. De acuerdo con una primera evaluación, el incendio se habría iniciado a partir de una llama libre combinada con una fuga de gas en una de las garrafas.

Respecto a las consecuencias humanas, el comandante confirmó que no se registraron personas lesionadas. Además, destacó que el personal de bomberos trabajó de manera adecuada y que ningún efectivo resultó afectado durante las tareas de combate del fuego.

No obstante, remarcó que se trató de un incendio de gran dimensión y alta peligrosidad, debido a la gran cantidad de garrafas cargadas que se encontraban en el lugar. En ese contexto, estimó que entre dos y tres garrafas habrían explotado, aunque aclaró que podrían haber sido más, ya que se escucharon varias explosiones mientras el fuego estaba fuera de control.

El comandante explicó que, al momento de su llegada, el incendio ya se encontraba totalmente generalizado, por lo que se implementaron de inmediato las maniobras necesarias para contenerlo. Para ello, se utilizó un alto caudal de agua, trabajando con líneas de 63 milímetros y de dos pulgadas y media, lo que permitió sofocar las llamas principales.

Una vez controlado el fuego de mayor intensidad, los equipos ingresaron con líneas de menor diámetro para completar la extinción, procedimiento que finalmente permitió dar por controlado el siniestro. Posteriormente, se avanzó con las tareas de enfriamiento para evitar rebrotes.

En relación al horario del llamado de emergencia, el jefe del operativo indicó que no contaba con la hora exacta, ya que el personal se abocó de inmediato a la salida y al control del foco ígneo, dada la peligrosidad de la situación.

El incendio no afectó viviendas particulares, aunque sí alcanzó a los locales que se encuentran dentro del perímetro del depósito. Entre ellos, se vio afectada una veterinaria, donde lamentablemente murió un perro, aunque los bomberos lograron rescatar a otros cinco animales. También se registraron daños en un sector donde había lubricantes.

El fuego se concentró principalmente en la parte trasera del predio, donde se encontraba el depósito de garrafas, y en el sector superior del inmueble. La losa de la parte posterior resultó dañada, por lo que actualmente no se puede acceder al departamento ubicado en la planta alta.

El comandante explicó que, en un primer momento, el incendio comenzó como un foco pequeño que no pudo ser controlado con un matafuego, y que al tratarse de un gas inflamable, el fuego aumentó rápidamente su volumen.

En las primeras etapas del operativo, personal de Bomberos de Martín Albarracín utilizó espuma para intentar controlar el fuego. Sin embargo, el gas, al estar bajo presión, rompía la hermeticidad de la espuma, lo que obligó a replantear la estrategia y reforzar el ataque con agua.

Finalmente, el jefe del operativo destacó el trabajo conjunto de los equipos que intervinieron y señaló que, en estos momentos, ya se completaron las tareas de enfriamiento y se realiza una ventilación natural, paso previo para poder ingresar al lugar y avanzar con las pericias que permitirán determinar la causa definitiva del incendio.

El hecho ocurrió en jurisdicción de Cerrillos, y el comandante subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa local, ya que este tipo de siniestros requiere un despliegue de recursos importante. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión cómo se originó el fuego en el depósito de garrafas.