Salta

Fiestas de fin de año: Se destruyeron más de 50 kilos de pirotecnia y los controles continuarán durante todo el día

Inspectores municipales secuestraron la mercadería a lo largo de los operativos que se vienen realizando desde el pasado 22 de diciembre hasta la fecha. La zona donde más se infringió la normativa fue en el centro de la ciudad.
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 09:10
Bajo el lema “Menos ruido, más luces”, personal municipal realiza  controles, en todo el ejido municipal, para erradicar la venta de pirotecnia sonora en los locales comerciales y en la vía pública. 

Desde el 22 de diciembre hasta la fecha se decomisaron y destruyeron más de 50 kilos de pirotecnia, en los más de 25 operativos que se llevaron a cabo. 

El detalle es el siguiente: 

– 82 bolsones de cohetes

– 79 globos aerostáticos

– 120 cajas de estallos tipo misiles

– 10 cajas de cohetes tipo petardos

– 20 baterías

Para destruirla se moja la pirotecnia, debe estar dos horas por lo menos sumergida, luego policía y bomberos continúan con el procedimiento.

Mayormente los decomisos se dieron en zona céntrica, calle Mendoza entre Pellegrini y Alberdi; avda. San Martín entre Buenos Aires y Pellegrini; y Florida del 200 al 300: como los puntos más frecuentes de venta de pirotecnia. 

“Seguiremos trabajando de esta manera durante todo el día, le pedimos a la comunidad que colabore y no compre pirotecnia en la vía pública. Destacamos el gran trabajo del personal”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana. 

Durante la jornada se duplicarán los controles y se multará a quienes no cumplan con las normas establecidas. 

