Milei recortó casi 60 mil empleos públicos

Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023, y hasta octubre de 2025, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado registró una reducción de 58.903 puestos, según un informe que se basó en datos del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo).

"En octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos", dijo el economista Nadín Argañaraz, quien precisó que la disminución equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total.

La reducción fue constante en todos los meses, cayendo la dotación respecto al mes previo. La merma impactó en la administración pública nacional, así como en las empresas y sociedades del Estado.

Del total de la disminución, las empresas y sociedades representaron un 34%, la administración descentralizada un 33%, y la administración centralizada un 26%. La Administración Pública Nacional (incluyendo las áreas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas) redujo su personal en 38.675 cargos, lo que equivale a un 16.7%.

La administración centralizada es la que registra el mayor número de cargos disminuidos, con 15.519 posiciones. Le siguen las empresas y organismos como el Correo Argentino. con 5.114 cargos menos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.353, y AFIP/ARCA con una diferencia de 3.112 cargos entre los meses considerados.

Otras entidades con reducciones significativas incluyen al Conicet (-1.958 cargos), el Banco de la Nación (-1.951), y Aerolíneas Argentinas (-1.914).

El Gobierno nacional ya adelantó que profundizará la motosierra y buscará seguir achicando la estructura del Estado en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados.