El católico movimiento "Palestra" celebra 50 años en Salta 

El Movimiento Juvenil Católico Palestra inicia las celebraciones por su 50º aniversario en la provincia de Salta, un hito que reconoce medio siglo de acompañamiento, formación y contención a miles jóvenes. Con el lema "50 años encendiendo corazones en Cristo", el movimiento lanza un año de encuentros, memoria y celebración que se extenderá hasta diciembre de 2026.

Esta apertura y clausura de actividades no será como cualquier otra porque en este diciembre se inicia una nueva historia, las celebraciones de los 50 años de historia del movimiento en Salta, que se extenderán durante todo el año 2026. Los guías de la organización convocaron especialmente a quienes fueron y son parte de este gran movimiento latinoamericano, para dar comienzo a las celebraciones por el 50 aniversario de su llegada a la provincia de Salta, en 1976, con un acto que se realizará este domingo 7 de diciembre, a las 16 horas en el Colegio Tommasini, Lerma 46, de la ciudad de Salta. También invitan a una misa de acción de gracias a las 19 horas, en la Catedral de Salta.

Esta organización que forma parte de la Iglesia Católica, busca formar líderes con valores cristianos, y después de 50 años en Salta, continúa respondiendo a los desafíos que atraviesa la juventud actual, aggiornándose a los nuevos tiempos. Desde su llegada en 1976, el Movimiento creció hasta alcanzar actualmente a más de 700 jóvenes en 32 comunidades de la capital y el interior.

Su origen

El "Movimiento Palestra" es un movimiento juvenil y católico que se originó en Caracas, Venezuela, en 1961. Se enfoca en la conversión y liberación del hombre a través de un encuentro con Cristo, inspirado en la espiritualidad del apóstol Pablo. Palestra organiza encuentros y actividades para jóvenes, buscando prepararlos para vivir según los principios cristianos y ser líderes en sus propias vidas.

El movimiento se inspira en la mística de San Pablo y busca la conversión a través de un encuentro auténtico con Cristo. Promueve que los jóvenes luchen por sus ideales, se preparen para vivir según los principios de Cristo y compartan su experiencia con otros. Todos los grupos de Palestra en el mundo están integrados por jóvenes que se organizan para operar a nivel nacional e internacional, llevando el Cristianismo como bandera. Con el tiempo, se creó la Fundación Palestra para complementar la acción evangelizadora del movimiento con acciones concretas de promoción humana.