Salta de Fiesta 2025: un cierre de año con todo en arte y cultura

Salta de Fiesta 2025 despliega durante diciembre una programación artística amplia y participativa que reúne danza, música, artes visuales, audiovisuales, artesanías, funciones inclusivas, encuentros formativos y ferias en la capital y en diversos municipios. Organizado por la Secretaría de Cultura, el ciclo se ha consolidado como una propuesta de alcance provincial que fomenta el acceso a las artes, el encuentro comunitario y la itinerancia del trabajo de los cuerpos artísticos, instituciones formativas y espacios culturales, articulando iniciativas públicas y privadas para fortalecer los vínculos con las expresiones locales.

El 5 de diciembre, en Zuviría 70, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra sus 20 años con el concierto Tiempo de Cosecha. El evento reunirá a diversas agrupaciones y formaciones invitadas, con entrada libre y gratuita. Participarán la Orquesta Infantil dirigida por Carolina Pineda Andrade, la Orquesta Juvenil bajo la dirección de Martín D’Elía, el Coro Infantil de Silvana Acosta, el Ensamble de Percusión de Roberto Liquín, Música de Cámara dirigida por Tetyana Bondarchuck y Georgina Luza, y alumnos de Iniciación Musical a cargo de Bernardita Sarmiento. Además, se sumará el Ballet del Colegio Sargento Cabral 5024 de Villa Mitre, que presentará un montaje escénico-musical junto a la Orquesta Juvenil. También se presenta el recién creado Coro y Orquesta Infantil-Juvenil de San Lorenzo, que realiza su primera presentación en el escenario provincial.

El 6 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de Salta y el Estudio Coral de Salta inauguran la temporada navideña con un concierto sinfónico-coral en la Catedral Basílica. El 8 de diciembre, el Ballet Folklórico de Salta llevará su espectáculo Danza, Pasión y Tradición al público del sur provincial con una presentación en el Nuevo Cine Teatro Güemes de Rosario de la Frontera.

La Dirección de Audiovisuales ofrecerá su propuesta el 9 de diciembre en la Usina Cultural con la proyección de cortometrajes del programa Cine en Comunidad, realizados en Tartagal, Metán y El Alfarcito en Campo Quijano. El mismo espacio albergará del 11 al 12 de diciembre el tercer Encuentro Regional de Luthería, con talleres, una feria de instrumentos y un ensamble de charangos, que contará con la participación de maestros luthiers, músicos y estudiantes. Además, entre el 12 y el 30 de diciembre, Mitre 23, frente a Plaza 9 de Julio, será sede de una feria de artes visuales con obras en dos y tres dimensiones de artistas e ilustradores salteños. La entrada será gratuita y la feria estará abierta todos los días de 11 a 19.

El 13 de diciembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Museos, bajo el lema Buenas Acciones, Buenos Deseos. Más de veinte instituciones de Salta capital y de municipios como Cafayate, Cachi, San Carlos, Vaqueros, Mosconi, Tartagal, Rosario de la Frontera, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, Cerrillos, Campo Santo, Campamento Vespucio, San Lorenzo y Guachipas permanecerán abiertas hasta la medianoche con actividades especiales, visitas guiadas y muestras.

Del 18 al 21 de diciembre, el Ballet de la Provincia presentará El Cascanueces de Tchaikovsky en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, con un elenco ampliado y música en vivo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. Las funciones serán el jueves 18 y sábado 20 a las 21, y el domingo 21 a las 20. Habrá entradas a la venta y un cupo gratuito para jubilados y estudiantes, disponible únicamente en boletería en Zuviría 70, en consonancia con la política de democratización cultural. Las entradas generales también pueden adquirirse en vamos.gob.ar.

El 19 de diciembre se realizará una función adaptada para personas con discapacidad, organizaciones sociales y entidades vinculadas a la accesibilidad. Este evento contará con ajustes sensoriales, acompañamiento especializado y un entorno preparado para garantizar una experiencia cómoda e inclusiva.

Además, entre el 9 de diciembre y el 7 de enero, la Casa de la Cultura albergará la Feria de Regalos Artesanales, con entrada gratuita de 9 a 21. Bajo el lema Estas Fiestas regalá Artesanías Auténticas, artesanos del Mercado Artesanal de Salta exhibirán y comercializarán sus productos en una muestra-venta que busca promover las tradiciones y fortalecer el sustento económico de las familias artesanas.

Con esta variada y amplia agenda, la Secretaría de Cultura cierra el año con una celebración de la cultura salteña, invitando a toda la comunidad a disfrutar de un mes lleno de arte, tradición y encuentro.