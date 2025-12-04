Entregaron los Académicos de Honor de la Publicidad 2025

Gustavo Saldeño, como miembro y jurado de la Academia Argentina de la Publicidad, tuvo el honor de entregar la distinción a Luis Puenzo, director de cine, como Académico de Honor 2025 que otorga anualmente la Academia. En esta cuarta edición que se realizó el 3 de diciembre pasado, en la Sala Borges de la Biboteca Nacional de Buenos Aires.

Puenzo desde muy joven fue un apasionado de la publicidad e hizo memorables spots publicitarios. Fue el primer argentino en recibir un Oscar por su largometraje, La Historia Oficial, en 1986.

Junto a Puenzo recibieron otros tres homenajeados, Jorge Martínez Moschini, Martín Mercado y Darío Straschnoy, nombres de referencia para generaciones de profesionales publicitarios.

"A los directivos de la Academia, Santiago Olivera, Miguel Daschuta y Héctor Ventura, por darme el privilegio de participar de estos reconocimientos y en víspera del dia de la publicidad, el 4 de diciembre, felicidades a todos los que integran esta apasionada profesión ", dijo Saldeño.