VIDEO. Beto Casella hizo oficial su salida de "Bendita"

El conductor Beto Casella anunció durante su programa de este miércoles de “Bendita” por El Nueve que el 19 de diciembre será “el último programa” que hará del exitoso ciclo.

"Bueno, me tomo un minuto para decirles esto, que por supuesto no es nada fácil, y me parece mentira estar diciéndolo, pero el próximo 19 de diciembre será el último programa que yo haga", señaló Beto Casella.

El conductor explicó por qué se irá de la emisora: “Desde esta pantalla, con este programa y en este horario, después de 20 años. No es una decisión que tome alegremente o como el discurso que estoy aburrido y quiero cambiar de aire, no. Se dieron unas circunstancias que para mí no eran... habían dejado de ser gratas, gratificantes en el día a día para el trabajo”.

Casella remarcó que siempre busca "trabajar feliz": "Así que es lo que uno va a buscar, un nuevo lugar donde se pueda trabajar con... Nada, no tengo nada para decir acá en este momento contra el canal, por supuesto".

Si bien el conductor evitó mencionar a qué canal irá, aceptó la propuesta de América para arrancar con su ciclo al término de LAM.

“Pondremos fin, por lo menos en mi caso. Supongo que algunos compañeros y compañeras que todos los días están conmigo también, porque somos un grupo muy unido, se vendrán conmigo. Este espacio seguirá, por supuesto. Pero ya sin nosotros, por lo menos sin mí, hasta el 19 de diciembre será mi participación”, dijo.

Asimismo, añadió: Así que solo agradecerles a ustedes, a mis compañeros y compañeras, como lo hago todas las noches, pero sobre todo a ustedes que en 20 años hicieron que esto sea un éxito, porque sin ustedes ahí esto no hubiera sido posible. Así que gracias por tanta compañía, son conmovedores. Hasta el 19 de diciembre estamos".