Apertura de los balnearios municipales de Salta: precios, horarios y mejoras para disfrutar del verano

Este fin de semana, los salteños podrán comenzar a disfrutar de la temporada de verano con la apertura de los balnearios municipales. A partir del sábado, el complejo y balneario Carlos Xamena, el complejo deportivo Nicolás Vitale y el natatorio Juan Domigo Perón abrirán sus puertas para ofrecer a los vecinos un espacio de esparcimiento y recreación en los días calurosos. Con precios accesibles y mejoras en infraestructura, los natatorios municipales de Salta se presentan como una opción ideal para disfrutar en familia.

Horarios y precios accesibles

Los balnearios estarán habilitados de miércoles a domingo, mientras que los lunes y martes habrá mantenimiento. El complejo Carlos Xamena y el Nicolás Vitale funcionarán de 12 a 18 horas durante los días laborables, y de 11 a 18 horas los fines de semana y feriados. En tanto, el Perón estará disponible de lunes a viernes de 12 a 18 horas, mientras que los sábados y feriados abrirá de 8 a 18 horas, permaneciendo cerrado los domingos.

Las entradas podrán adquirirse en puerta o de manera virtual en el siguiente link a partir de mañana: http://boleteriadigital.com/natatorios.

Perón: $1000 mayores y $800 menores.

Xamena y Vitale: $800 mayores y $500 menores.

Personas con discapacidad ingresan gratis con un acompañante.

Mejoras en la infraestructura y servicios adicionales

Alejandro Rotigni, encargado de los balnearios municipales, destacó que este año se realizaron importantes mejoras en la infraestructura de los natatorios. El Carlos Xamena, por ejemplo, podrá recibir hasta 7.000 personas, mientras que el Nicolás Vitale tendrá un cupo de 950 personas, lo que garantizará una experiencia cómoda y segura para los visitantes. Asimismo, después de cuatro años sin intervención, se realizaron trabajos de pintura en la piscina del Vitale.

“Este año implementamos mejoras en la infraestructura, ampliamos la capacidad de los espacios y optimizamos los sistemas de emergencia para que los salteños disfruten de manera segura”, indicó Rotigni. Además, se han habilitado áreas para asadores, lo que permitirá a las familias pasar un día completo al aire libre.

Venta anticipada de entradas y seguridad garantizada

Con el objetivo de evitar largas filas y facilitar el acceso, a partir de este viernes se habilitará un sistema de compra de entradas anticipadas en el sitio web boleteriadigital.com/natatorios. Además, para garantizar la seguridad de los visitantes, los balnearios contarán con la colaboración de la policía y el SAMEC, quienes estarán presentes durante toda la temporada para asegurar que los salteños disfruten de un ambiente seguro y sin contratiempos.

Cierre durante las festividades de fin de año

Es importante destacar que los natatorios no ofrecerán servicios durante los días festivos de fin de año. Los balnearios estarán cerrados el 24 y 25 de diciembre, y el 31 de diciembre y 1 de enero, para realizar tareas de mantenimiento y asegurarse de que los espacios estén en óptimas condiciones para el resto de la temporada.

Para tener en cuenta:

Solo se puede entrar a las piscinas con ropa de baño.

No se permitirá el ingreso con alcohol.

No se podrá ingresar con camisetas de equipos del fútbol local.

No se permitirá el ingreso con animales.

Los menores deben ingresar sí o sí con un mayor.

Un verano pensado para todos

Los balnearios municipales de Salta se presentan como una opción ideal para disfrutar del calor y del sol durante este verano. Con mejoras en la infraestructura, servicios de calidad y precios accesibles, los natatorios municipales serán un punto de encuentro para familias, amigos y toda la comunidad salteña.

¡La temporada de verano ya comenzó en Salta, y los balnearios municipales están listos para recibir a todos con un espacio de diversión, seguridad y esparcimiento para disfrutar al máximo!