Diego Santilli, junto a legisladores salteños de LLA, remarcó que Salta aún no adhirió a la Boleta Única

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión en su despacho de Casa Rosada con los seis representantes nacionales de La Libertad Avanza por Salta: los senadores Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y los diputados Gabriela Flores, Carlos Zapata, Julio Moreno y Eliana Bruno. El objetivo del encuentro fue alinear criterios políticos y analizar el rol de la provincia frente a las reformas que impulsa la administración del presidente Javier Milei.

Durante la reunión, se repasó el contexto político nacional y, especialmente, la situación de Salta en materia institucional y electoral. Santilli planteó que la provincia no puede mantenerse al margen de los lineamientos que el Gobierno considera centrales para el desarrollo del país, en particular aquellos vinculados a la modernización del sistema electoral.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue la Boleta Única de Papel, mecanismo que Milei promueve como herramienta para fortalecer la transparencia en los comicios y que el Ejecutivo busca extender a todas las jurisdicciones. En ese marco, Santilli remarcó que Salta aún no adhirió al sistema para sus elecciones provinciales, por lo que el tema quedó instalado como pendiente en la agenda política local.

Además, el ministro reiteró los principios de gestión que la administración nacional plantea como prioritarios: eficiencia, responsabilidad, austeridad y orden administrativo. Enfatizó que cualquier decisión política en la provincia debe mantener coherencia con la meta de equilibrio fiscal que sostiene el Gobierno como base para garantizar estabilidad macroeconómica.