Salud publica en riesgo: tratan de "ignorantes" a los antivacunas

El reconocido médico pediatra e infectólogo, Eduardo López, estuvo de visita en Salta, donde expresó su preocupación por el creciente impacto de los grupos antivacunas, que, según él, han aumentado significativamente su presencia en las redes sociales. Durante su intervención, López destacó que la reticencia a vacunarse está en aumento, especialmente en ciertos sectores de la población, lo que podría poner en riesgo la salud pública a nivel nacional.

El doctor López explicó que uno de los principales problemas en Argentina con respecto a la disminución de las coberturas de vacunación es el acceso. A pesar de que las vacunas están disponibles de forma gratuita en el sistema público, el acceso sigue siendo una barrera para muchos, especialmente aquellos que trabajan durante el horario en que los vacunatorios están abiertos. "Si los vacunatorios cierran a las dos de la tarde y no abren los fines de semana, ¿cómo va a ser para las personas que trabajan?", cuestionó el especialista.

En cuanto a la situación en Salta, López subrayó que la provincia se encuentra en una posición favorable en comparación con otras del país. "Salta tiene un buen programa de vacunación, en general, comparado con otras provincias. Aquí se vacuna un 80-85% de los niños, lo que es muy positivo", destacó, pero también enfatizó que siempre hay margen de mejora.

Una de las preocupaciones más grandes del doctor López, que llegó a la provincia para dar una charla organizada por la farmacéutica MSD, es la reticencia de ciertos grupos a vacunarse, especialmente entre los adolescentes. En su entrevista, hizo referencia al grupo etario de 15 a 19 años, que según los últimos datos, es el que menos cree en la vacunación. "El fenómeno de la vacilación a vacunarse es preocupante. Muchas personas se preguntan si realmente necesitan vacunarse, especialmente cuando no hay brotes evidentes de enfermedades. Sin embargo, la falta de vacunación puede traer consecuencias graves", afirmó López.

La coqueluche y el sarampión

El infectólogo también mencionó el caso de la coqueluche, una enfermedad que está afectando a adultos jóvenes en varias provincias. "La coqueluche está afectando principalmente a chicos menores de un año, y en esos casos, la mortalidad es del 9 al 10%. Si no se vacunan, corren un riesgo real", advirtió. La caída en las coberturas de vacunación, especialmente a los 5 y 11 años, también es un factor importante. "Si un niño no recibe su refuerzo a esa edad, los anticuerpos que se generan durante la vacunación comienzan a perderse, lo que abre la puerta a la reaparición de enfermedades como la coqueluche y el sarampión", señaló.

"Los grupos antivacunas son antiéticos"

Uno de los puntos más críticos que mencionó López fue el papel que juegan las redes sociales en la difusión de información errónea sobre las vacunas. Según él, los grupos antivacunas son muy activos en las plataformas digitales, promoviendo dudas y generando desinformación. "Los grupos antivacunas son antiéticos porque generan dudas sobre si las personas deben vacunarse o no. Y cuando una madre duda sobre vacunar a su hijo, eso lleva a la caída de la cobertura", explicó López.

El médico también califica a estos grupos de "ignorantes" y destacó que sus acciones son peligrosas para la salud pública. "Los grupos antivacunas son antiéticos porque les generan dudas a la gente, les dicen que no se vacunen. Cuando una persona duda, es cuando las coberturas caen", afirmó contundente. Aunque reconoció que las redes sociales son una herramienta poderosa que no puede ser ignorada, insistió en que deben ser utilizadas para difundir información correcta sobre la vacunación. "Las redes sociales deben ser aprovechadas para desmitificar las dudas sobre las vacunas, para informar a la población de manera clara y basada en evidencia científica", dijo.

López también hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando en la cobertura de vacunación a nivel nacional. "El problema de la vacunación no es solo de Argentina, es un fenómeno mundial. A nivel global, la reticencia a vacunarse ha aumentado, y esto puede tener consecuencias graves para la salud pública", alertó.

La situación en Salta

A pesar de la preocupación por la creciente vacilación en algunos grupos, el doctor destacó que Salta se encuentra en una buena posición en comparación con otras provincias. "Salta tiene un buen nivel de cobertura de vacunación, especialmente entre los niños. Sin embargo, siempre hay margen para mejorar", afirmó.

López también se refirió a los datos preocupantes de la población adolescente, señalando que "el grupo de 15 a 19 años es el que menos cree en la vacunación". En este sentido, hizo un llamado a los padres y a la sociedad en general para seguir promoviendo la importancia de la vacunación, especialmente entre los más jóvenes.

En cuanto a la estrategia para mejorar las coberturas, el doctor López propuso aumentar la presencia de vacunatorios móviles en lugares clave, como escuelas, barrios y clubes. "Cuando se agrupa a la gente para vacunarse, es mucho más fácil garantizar que todos reciban las vacunas que necesitan", concluyó.

López también destacó que la falta de información es un factor clave que alimenta la desinformación sobre las vacunas. "Muchos padres no saben qué sucederá después de que su hijo reciba una vacuna. El 75% de los que llevan a sus hijos a vacunar no recibieron información sobre los efectos secundarios o las medidas a tomar después de la vacunación", afirmó el médico.