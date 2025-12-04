Polémica mundial: The Athletic dejó a Messi octavo entre las figuras del 2026

A menos de un año para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el prestigioso portal británico The Athletic publicó un listado con los diez mejores futbolistas que, según su análisis, llegarán como principales figuras a la cita máxima del fútbol.

El ranking generó repercusión inmediata en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, donde la elección despertó sorpresa y malestar.

El primer lugar fue para Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa y uno de los protagonistas más determinantes del escenario internacional en los últimos años. El delantero, finalista en Qatar 2022 y actual figura del Real Madrid, fue elegido como el jugador con mayor impacto proyectado para la próxima Copa del Mundo.

El segundo puesto fue para el noruego Erling Haaland, goleador del Manchester City y uno de los atacantes más dominantes del fútbol europeo. Aunque Noruega no clasificó al Mundial anterior, su presencia en la próxima edición lo ubica como uno de los jugadores llamados a marcar tendencia. En tercer lugar aparece Lamine Yamal, el joven extremo español del Barcelona, que con apenas 18 años se consolidó como una de las apariciones más talentosas de la nueva generación.

Sin embargo, el foco de atención en Argentina se posó sobre la ubicación de Lionel Andrés Messi, quien figura recién en el octavo lugar del listado. La decisión causó descontento entre hinchas y analistas locales, que consideran que el capitán argentino —campeón del mundo en Qatar y todavía influyente en la Selección— debió aparecer en posiciones más destacadas, incluso a pesar de su edad y de que en 2026 llegará con 39 años.

La polémica aumentó al observar quiénes quedaron por encima del rosarino: en el cuarto puesto aparece Harry Kane, delantero de la selección inglesa y goleador histórico de su país; mientras que el brasileño Vinicius Jr, figura del Real Madrid, se ubicó en el séptimo escalón, un lugar arriba de Messi. Para muchos seguidores albicelestes, la comparación no refleja el peso futbolístico ni la vigencia competitiva del jugador argentino.

El listado de The Athletic se completa con otras figuras destacadas del panorama internacional, pero la reacción en Argentina dejó en evidencia que la presencia de Messi en un puesto tan alejado del podio continúa siendo un tema sensible. A menos de un año del Mundial, la expectativa por su estado físico y su influencia en el seleccionado sigue siendo uno de los grandes interrogantes rumbo a 2026.

Aun así, más allá del ranking, la figura de Messi continúa siendo central para la Selección argentina, que dependerá en buena medida de su experiencia para defender la corona obtenida en Qatar. La discusión del listado, lejos de cerrarse, ya abrió un intenso debate sobre quiénes serán realmente los protagonistas del próximo Mundial.

Top 10 de Futbolistas