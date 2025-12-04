Ruta 68: Seguridad Vial interceptó un vehículo con pedido de secuestro judicial

La Dirección General de Seguridad Vial de la Provincia de Salta logró inmovilizar y recuperar un automóvil que presentaba un activo pedido de secuestro en una jurisdicción ajena a la provincia. La detección se produjo durante un control vehicular preventivo realizado en la mañana del miércoles sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 175, en inmediaciones de la ciudad de Cerrillos.

El procedimiento se inscribe en la estrategia de la fuerza por intensificar los controles en los principales corredores viales, no solo con el objetivo de prevenir siniestros viales, sino también para actuar como filtro ante la posible circulación de vehículos y personas que estén involucrados en causas judiciales o que presenten alguna irregularidad legal o técnica grave.

Al momento de fiscalizar la documentación y el estado general del vehículo , los efectivos de Seguridad Vial activaron los protocolos de consulta en las bases de datos nacionales. Fue en ese cruce de información donde el sistema arrojó la alerta sobre el vehículo inspeccionado: el automóvil en cuestión figuraba con un pedido de secuestro vigente emanado por la autoridad judicial competente.

Inmediatamente, se procedió a demorar al conductor, un hombre mayor de edad que circulaba en ese momento por la arteria nacional. Tras confirmar la solicitud judicial, el personal actuante procedió al secuestro formal del rodado. Tanto el vehículo como la persona que lo conducía quedaron bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar el origen del pedido de secuestro y la situación legal del demorado.