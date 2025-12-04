Robo frustrado en pleno centro salteño: la Policía detiene a una "mechera"

El pulso del microcentro de la Ciudad de Salta cambia drásticamente en diciembre. El aire se carga de un frenesí característico, donde cientos de salteños se lanzan a la búsqueda de precios y regalos para las inminentes fiestas de fin de año y la Navidad. Este movimiento masivo y la inevitable distracción que genera el consumo se convierten, paradójicamente, en el caldo de cultivo ideal para el accionar de la delincuencia urbana. Es en este escenario de concurrencia y oportunidad donde las denominadas “mecheras” y “descuidistas” aprovechan para concretar sus ilícitos.

En respuesta a esta dinámica estacional, la Policía de Salta reforzó su presencia y coordinación en las zonas neurálgicas de la ciudad. Precisamente, la eficacia de estos operativos preventivos quedó demostrada durante la mañana de este miércoles, tras el rápido accionar que se originó con una alerta recibida por el Sistema de Emergencias 911.

El aviso indicaba un hurto en curso en un local comercial ubicado en la estratégica intersección de las calles Caseros y Alberdi, dos arterias vitales para el circuito de compras capitalino. Inmediatamente, efectivos del Grupo de Intervención Conjunta -un equipo diseñado para respuestas rápidas y articuladas en el corazón de la ciudad- se dirigieron al lugar.

La celeridad de la intervención permitió que se detuviera a una mujer de 54 años, señalada como la responsable de sustraer prendas de vestir de uno de los comercios. La totalidad de la mercadería hurtada fue recuperada en el acto, neutralizando el intento de la delincuente.

La persona detenida quedó a disposición de la Justicia, con la intervención directa de la Fiscalía Penal 2, que llevará adelante la imputación y el proceso legal correspondiente por la causa de hurto.