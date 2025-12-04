Secuestran 21 cabritos y 33 lechones en un colectivo de larga distancia cerca de Las Lajitas

La Ruta Provincial 5, una arteria clave en el sur de la provincia, fue escenario de un importante procedimiento que puso en evidencia las deficiencias y el riesgo del circuito de comercialización de alimentos sin control. En el kilómetro 150, cerca de la localidad de Las Lajitas, efectivos de la Policía Rural y Ambiental detuvieron para una inspección de rutina a un colectivo de larga distancia. Lo que parecía ser un control vehicular de rutna, se transformó rápidamente en la detección de un grave atentado contra la salud pública provincial.

Al inspeccionar el interior del vehículo de pasajeros, los agentes se encontraron con una carga irregular de 54 animales faenados: 33 lechones y 21 cabritos. La mercadería totalizaba aproximadamente 350 kilos de carne. El hallazgo no solo fue por la cantidad, sino por las condiciones deplorables de traslado: la carne carecía de la cadena de frío indispensable, se movía sin la documentación sanitaria obligatoria ni el correspondiente aval bromatológico.

La dimensión legal: Poner en peligro la salud

Ante el panorama de una carga que incumplía toda norma de transporte y que ya no era apta para el consumo humano, la fuerza policial procedió al secuestro y decomiso inmediato de la totalidad de la mercadería.

El procedimiento se enmarcó dentro del artículo 206 del Código Penal argentino, que sanciona a quien "pusiera en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del público". En este caso específico, se labraron actas de infracción a seis personas involucradas en el transporte de la carne. La normativa se aplica rigurosamente en la provincia para evitar la circulación de alimentos que, por falta de frío o manipulación indebida, pueden generar toxiinfecciones alimentarias graves.

La intervención legal fue coordinada por la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, quienes dispusieron las medidas necesarias, incluyendo el posterior y obligatorio proceso de destrucción de la carne decomisada, resguardando así a la población de cualquier consumo riesgoso.

Un patrón de irregularidades en la provincia

Este secuestro masivo en Las Lajitas se suma a una serie de operativos similares realizados por la Policía Rural y Ambiental en las últimas semanas, lo que sugiere una problemática estructural en el transporte y la comercialización clandestina de carnes en el interior de Salta. Los controles se han intensificado en rutas y también en puntos de venta minorista sin habilitación, detectando irregularidades no solo en carne caprina y porcina (como en este caso), sino también en vacuna.