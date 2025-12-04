Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Este 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo formalizaron su compromiso en una ceremonia civil íntima, rodeados de la calidez de sus seres más cercanos. Rufina, la hija de Cabré con la China Suárez, fue una de las protagonistas de este día tan significativo para la pareja. Aunque el evento fue privado, los recién casados decidieron compartir a través de redes sociales algunas instantáneas que capturan la emoción de este gran paso.

Bajo el lema “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, compartieron en sus cuentas los momentos más especiales del día, como cuando firmaron la libreta matrimonial y se fundieron en un beso rodeados de sus allegados, con Rufina de testigo. En las imágenes, la pequeña aparece con una sonrisa que refleja la alegría de la jornada, mientras los novios se ven radiantes en sus trajes blancos, simples pero elegantes.

Un aspecto que llamó la atención de los seguidores fue una fotografía en la que Cabré y Pardo posan con la niña, todos abrazados con naturalidad y felicidad. El amor entre padre e hija y la complicidad entre los tres se sienten en cada gesto, creando una imagen conmovedora.

La ceremonia y el festejo

El día continuó con la tradicional lluvia de arroz al salir del Registro Civil, lo que marcó el cierre de la formalización de su amor ante la ley, pero no el final de las celebraciones. Esa misma noche, la pareja compartió un emotivo retrato, con Cabré y Pardo sonriendo de felicidad, los ojos brillando de emoción.

Además, un momento significativo fue la presencia de los padres de Rocío, quienes acompañaron a su hija y su nuevo yerno en este hito de sus vidas. Una foto que muestra a los padres abrazados, con sonrisas que no podían ocultar la emoción del momento.

El 6 de diciembre, la pareja se trasladará a Córdoba para celebrar con un evento mucho más grande: una fiesta en una estancia exclusiva en el Valle de Punilla, que se extenderá hasta el lunes, 8 de diciembre. Allí, Cabré lucirá un traje de Daniel Casalnovo y Pardo optará por un vestido diseñado por Ana Pugliese. Este evento promete ser tan único como su ceremonia por civil, con una atmósfera íntima pero cargada de emoción.

Un amor que crece

La historia de amor de Nicolás y Rocío comenzó en 2024, cuando se conocieron en Carlos Paz. Desde esa primera conversación, que se extendió hasta la madrugada, la conexión entre ambos fue inmediata. Con el tiempo, se fueron haciendo inseparables, y juntos decidieron dar el siguiente paso: convivir y comprometerse.

Este verano, incluso, trabajarán juntos en el teatro: ambos co-dirigirán la obra Ni media palabra en Carlos Paz, donde Cabré será protagonista junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez. La pareja sigue creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional, y ahora, como recién casados, tienen muchos proyectos por delante.

Lo que viene

Tras su ceremonia civil, la pareja se prepara para disfrutar de su fiesta en Córdoba, pero también para comenzar una nueva etapa en sus vidas, ahora con un compromiso más profundo y una mirada al futuro. El amor entre Nicolás y Rocío, tan genuino como el primer día, continúa acelerando su curso, con la certeza de que este es solo el comienzo de un hermoso viaje juntos.