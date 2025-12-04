VIDEOS: Cuáles fueron los artistas y canciones más escuchados en Spotify en 2025

Spotify dio a conocer su esperado resumen anual con los artistas, canciones y álbumes más reproducidos a nivel mundial en 2025. Este año, la plataforma presentó una experiencia más grande y audaz, con nuevas funciones interactivas y un diseño renovado para su popular Wrapped. A continuación, te compartimos los tres primeros puestos de cada categoría.

Artistas más escuchados a nivel global

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd

Bad Bunny lideró una vez más el ranking global, con más de 19.8 mil millones de streams en 2025, consolidando su dominio en la plataforma. Taylor Swift, quien había sido número 1 en los dos años anteriores, ocupó el segundo puesto. El cantante canadiense The Weeknd completó el podio, manteniendo su relevancia en el panorama musical global.

Canciones más escuchadas en el mundo

“Die With A Smile” - Lady Gaga y Bruno Mars

“Birds of a Feather” - Billie Eilish “APT.” - ROSÉ y Bruno Mars

La canción más escuchada globalmente fue “Die With A Smile”, un emotivo dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. Le siguió “Birds of a Feather” de Billie Eilish, que continuó su éxito global, mientras que la colaboración de ROSÉ y Bruno Mars, “APT.”, ocupó el tercer puesto.

Álbumes más reproducidos en el mundo

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

En cuanto a los álbumes, Bad Bunny repitió su éxito al liderar con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su nuevo trabajo lanzado este año. El álbum KPop Demon Hunters se coló en el segundo puesto, destacando el fenómeno global del K-pop, mientras que Billie Eilish consolidó su posición en el podio con su disco HIT ME HARD AND SOFT.

Spotify Wrapped 2025 no solo ofreció estos rankings globales, sino también nuevas funciones como Top Álbumes y Top Audiobook, que permitieron explorar los discos y audiolibros más consumidos, junto a categorías como Fan Leaderboard, que muestra la posición de los oyentes en relación con otros fans de los mismos artistas.