Los audios de Spagnuolo, bajo la lupa judicial

La Cámara Federal porteña revocó ayer por mayoría una resolución del juez Sebastián Casanello y le ordenó profundizar las pericias sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio a una causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En el fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, y Eduardo Farah en disidencia, se señaló que aún no están acreditadas las circunstancias en que fueron obtenidas las grabaciones atribuidas al extitular del organismo Diego Spagnuolo.

Las defensas de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker habían reclamado la nulidad de los audios y de todo lo actuado, tras sostener que se trataba de material de procedencia incierta, potencialmente adulterado y difundido sin consentimiento. También denunciaron una violación al derecho de intimidad y la ausencia de peritajes que avalen su autenticidad.

Para la Cámara, la decisión de Casanello de rechazar ese planteo se basó en premisas no verificadas. Señaló que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los audios y que aún no está esclarecido si fueron editados, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

En disidencia, Farah defendió la resolución original y afirmó que el contenido de los audios aporta datos verificables sobre presuntas maniobras irregulares en la Andis.

La Cámara dispuso devolver el expediente al juzgado de origen para que practique las medidas periciales antes de dictar una nueva resolución.

El 3% y el aviso a Milei

En la causa Andis se investiga una supuesta maniobra para pagar sobreprecios en medicamentos a cambio de coimas. El caso surgió a partir de audios que serían del exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, en los que decía que había un esquema de corrupción e involucraba a la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor Eduardo "Lule" Menem". "El tres por ciento es para Karina", decía. También que había hablado el tema con el presidente Javier Milei.