18°
5 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Clima en Salta: fin de semana largo inestable, doble alerta por tormentas y cielo nublado

Salta inicia el fin de semana largo bajo un marcado escenario de inestabilidad: este viernes rigen alertas amarilla y naranja por tormentas fuertes, con probabilidad de granizo, ráfagas intensas y lluvias abundantes. El sábado continuará húmedo y con precipitaciones intermitentes, mientras que el domingo y el lunes se mantendrán mayormente nublados, con mejoras parciales pero sin descartar chaparrones aislados.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 00:25
El fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción llega a Salta con un clima marcado por la humedad, nubosidad persistente y tormentas de variada intensidad. Según el meteorólogo Edgardo Escobar, el viernes será el punto crítico, con alertas consecutivas que abarcan no solo a la Capital sino a gran parte del Valle de Lerma, sectores de los Valles Calchaquíes y también la Puna.

Viernes, tormentas desde el mediodía y alerta doble 

La jornada arrancará con cielo parcialmente nublado, máxima de 26 grados y mínima de 16. Desde el mediodía y hasta las 18 rige una alerta amarilla para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En este período, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con la posibilidad de granizo, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de hasta 80 km/h, además de acumulados de agua de 20 a 40 mm, que podrían superarse en sectores puntuales.

Luego, desde las 18 y hasta la medianoche, la alerta sube a naranja. Aquí, la intensidad aumentará especialmente por las lluvias en lapsos muy breves, con posibles volúmenes acumulados de 30 a 70 mm y ráfagas que podrían alcanzar 90 km/h.

Atención en La Puna: lluvia, granizo y posible nieve

El escenario también incluye vigilancia para Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, donde podrían registrarse tormentas importantes en la madrugada del viernes y nuevamente hacia la tarde-noche.
En altura, y según los datos analizados, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de granizo y/o nieve, sumadas a descargas eléctricas y ráfagas intensas.

Sábado: lluvias intermitentes

El sábado continúa el tiempo inestable, con máxima de 27 grados y mínima entre 16 y 17.

Las precipitaciones pueden darse en distintos momentos del día, sin una ventana clara de estabilidad prolongada, y con cielo mayormente cubierto.

Domingo: leve mejoría, pero sin sol pleno

Este será el día con mayor tregua, aunque sin despeje total: parcial a mayormente nublado.

La máxima rondará los 27 grados con mínima de 16.

No se descartan chaparrones aislados para la noche. 

Lunes 8 de diciembre: cielo inestable

La máxima será de 25 a 26 grados, con mínima de 17, cielo parcial a mayormente nublado y posibles precipitaciones durante la madrugada.

El resto del día permanecerá húmedo y con nubosidad alta.

 

 

 

