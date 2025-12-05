San Lorenzo se prepara para la 5° edición de la Carrera Nocturna

En la mañana de este jueves, se presentó en conferencia de prensa la 5° edición de la Carrera Nocturna que, en esta oportunidad y por primera vez, se realizará en el municipio de San Lorenzo, el próximo sábado 6 de diciembre.

Federico Castro, el organizador de la competencia, informó que los cupos están completos con más de 350 inscriptos de todo el país que participarán en cuatro distancias y dos categorías: participativa y competitiva de 4K, 7K, 14K y 21K.

La largada y la llegada se realizará en la Plaza Ejército Argentino, y desde allí partirán por los diferentes circuitos diagramados. Cabe destacar que está previsto personal de Tránsito para controlar el flujo de vehículos y brindar seguridad a los corredores.

Castro agradeció a la Municipalidad de San Lorenzo por el acompañamiento constante para la organización de este evento deportivo, el cual significará un ingreso para el sector turístico y gastronómico local.

Por su parte, la directora de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo les agradeció haber elegido el municipio como sede de la competencia, y recordó que desde la Cámara de Comercio y Turismo se lanzaron promociones para que los participantes de otras provincias puedan hospedarse.

Estuvieron presentes el organizador de la competencia, Federico Castro; María Laura Cornejo, directora de deportes de la Municipalidad de San Lorenzo; Ana Cornejo, coordinadora de la Secretaría de Turismo d