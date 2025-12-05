PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Frontera con Bolivia
Obra social IPS
alerta en la quebrada del toro
Inseguridad en Orán
Rescate en el río
San Lorenzo
Netflix
Pase Libre Estudiantil
Frontera con Bolivia
Obra social IPS
alerta en la quebrada del toro
Inseguridad en Orán
Rescate en el río
San Lorenzo
Netflix
Pase Libre Estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

San Lorenzo se prepara para la 5° edición de la Carrera Nocturna

El municipio fue elegido por primera vez para esta competencia que tendrá cuatro circuitos diferentes y en la que participarán más de 350 corredores de todo el país.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 10:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En la mañana de este jueves, se presentó en conferencia de prensa la 5° edición de la Carrera Nocturna que, en esta oportunidad y por primera vez, se realizará en el municipio de San Lorenzo, el próximo sábado 6 de diciembre.

Federico Castro, el organizador de la competencia, informó que los cupos están completos con más de 350 inscriptos de todo el país que participarán en cuatro distancias y dos categorías: participativa y competitiva de 4K, 7K, 14K y 21K.

La largada y la llegada se realizará en la Plaza Ejército Argentino, y desde allí partirán por los diferentes circuitos diagramados. Cabe destacar que está previsto personal de Tránsito para controlar el flujo de vehículos y brindar seguridad a los corredores.

Castro agradeció a la Municipalidad de San Lorenzo por el acompañamiento constante para la organización de este evento deportivo, el cual significará un ingreso para el sector turístico y gastronómico local.

Por su parte, la directora de Deportes de la Municipalidad de San Lorenzo les agradeció haber elegido el municipio como sede de la competencia, y recordó que desde la Cámara de Comercio y Turismo se lanzaron promociones para que los participantes de otras provincias puedan hospedarse.

 

 

 

Estuvieron presentes el organizador de la competencia, Federico Castro; María Laura Cornejo, directora de deportes de la Municipalidad de San Lorenzo; Ana Cornejo, coordinadora de la Secretaría de Turismo d

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD