El Pase Libre Estudiantil de SAETA concluye hoy y activa el sistema de reintegros por exámenes

La Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) confirmó la fecha de cierre de la vigencia del Pase Libre Estudiantil. Este viernes 5 de diciembre es el último día en que los alumnos podrán utilizar el boleto gratuito para trasladarse en el sistema de transporte público del área metropolitana de Salta.

Esta medida se aplica de manera uniforme a todos los niveles educativos que gozan del beneficio: desde el nivel inicial y primario, pasando por el secundario y la educación no formal, hasta el terciario y universitario. La finalización del Pase Libre se ajusta al Calendario escolar que determina el inicio del receso estival y, por ende, la suspensión de la actividad académica regular.

Mecanismo de reintegro por exámenes

Para los estudiantes de nivel superior (terciario y universitario) que deben afrontar el período de exámenes posterior al 5 de diciembre, SAETA implementó un sistema para reconocer y devolver en saldo el costo de los pasajes que deban abonar durante este lapso.

Este es un punto clave que la empresa de transporte busca destacar para no perjudicar la continuidad académica de los alumnos. El proceso permite el reconocimiento, en saldo, de hasta 6 (seis) boletos por cada materia rendida fuera del período de vigencia del Pase Libre.

Requisitos indispensables para el trámite

Los estudiantes interesados en solicitar el reintegro deben cumplir con una serie de condiciones estrictas:

Uso de la tarjeta estudiantil: El pago de los boletos que se solicitan reembolsar deberá haberse realizado obligatoriamente con la tarjeta estudiantil del titular del beneficio .

Acreditación de la asistencia: Para justificar el viaje, el alumno deberá presentar la libreta universitaria o una certificación de examen emitida por la institución educativa que demuestre la asistencia a la instancia evaluativa en la fecha correspondiente.

El trámite de solicitud de reconocimiento de pasajes se realiza en la sede central de SAETA, ubicada en la intersección de Pellegrini y Corrientes. El horario de atención para esta gestión es de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Es fundamental que los estudiantes tengan presente esta documentación para poder acceder al beneficio de devolución.