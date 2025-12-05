Fundación Salta y la Universidad de San Andrés anuncian descuentos exclusivos para socios

La Fundación Salta y la Universidad de San Andrés (UDESA) firmaron el 2 de diciembre un convenio de cooperación que permitirá a los socios de la Fundación acceder a un Programa de Beneficios exclusivo para Maestrías y Programas de Educación Ejecutiva durante el año 2026.

El acuerdo fue suscripto por Guillermo Segón, presidente de la Fundación Salta; Carlos de Morra, Director Comercial de la Escuela de Negocios de UDESA; y Ariel Urcola, Director de Educación Ejecutiva de UDESA.

Este convenio se enmarca en los objetivos fundamentales de la Fundación Salta, orientados a promover el desarrollo económico, social y cultural de la provincia y la región mediante iniciativas que impulsen el crecimiento y la calidad de vida de la comunidad. En este contexto, la articulación con la Universidad de San Andrés refuerza el compromiso de la institución de generar vínculos estratégicos con organismos públicos y privados, ampliando el acceso a instancias de formación de alto nivel y creando oportunidades reales de desarrollo profesional para sus socios.

Al respecto, Segón recalcó: "El convenio que firmamos con la prestigiosa Universidad de San Andrés es muy importante porque brinda herramientas para el desarrollo de las capacidades en los ámbitos laborales. De esta forma queremos aportar al desarrollo productivo de nuestra provincia".

A partir de esta alianza, los socios de la Fundación Salta podrán acceder a 20% de beca en las Maestrías de la Escuela de Negocios y en los Programas de Educación Ejecutiva (edición 2026) de la Universidad de San Andrés. Así mismo, podrán postularse a becas especiales destinadas a mujeres en tecnología, finanzas o profesionales mayores de 45 años.

Conocé ahora toda la Oferta Académica del acuerdo:

contactanos para más información a: [email protected]