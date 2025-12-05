PUBLICIDAD

Deportes

VIDEO. La FIFA le otorgó el premio de la paz a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos fue galardonado por el ente máximo del fútbol mundial.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 16:51
La FIFA le entregó el premio “FIFA Paz” al presidente de  Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales”.

El galardón se entregará cada año a partir de esta ceremonia y el primero en obtenerlo fue Trump en manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 

“La FIFA le dio este premio a Donald Trump, en reconocimiento a sus acciones extraordinarias y especiales para llevar la paz a todo el mundo”, fueron las palabras de Infantino para darle el premio al mandatario estadounidense.

 

