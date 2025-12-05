Memes, risas y cargadas: las mejores memes en redes tras el sorteo del Mundial 2026

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 desde Washington desató una ola de memes globales: usuarios de redes no tardaron en reaccionar con ingenio, burlas y sátira ante la definición de grupos, los cruces de selecciones y hasta el espectáculo musical de la gala. Las risas se multiplicaron y la cobertura del evento quedó marcada por un tono humorístico, reflejo de la ansiedad, las expectativas y las sorpresas que dejó el reparto de bolillas.

Mientras los periodistas anunciaban los grupos, en paralelo se viralizaban gifs, capturas y memes que ponían la lupa sobre lo inesperado del sorteo, los llamados “grupos de la muerte” y las cargadas cruzadas entre hinchas, confirmando que el humor también juega su partido cada vez que arranca un Mundial.