5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

Memes, risas y cargadas: las mejores memes en redes tras el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 encendió las redes sociales tanto por los grupos definidos como por los memes, burlas y reacciones que inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Desde los rivales de Selección Argentina hasta el show, todo fue motivo de humor en Internet.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 17:42
La transmisión del sorteo del Mundial 2026 desde Washington desató una ola de memes globales: usuarios de redes no tardaron en reaccionar con ingenio, burlas y sátira ante la definición de grupos, los cruces de selecciones y hasta el espectáculo musical de la gala. Las risas se multiplicaron y la cobertura del evento quedó marcada por un tono humorístico, reflejo de la ansiedad, las expectativas y las sorpresas que dejó el reparto de bolillas.

Mientras los periodistas anunciaban los grupos, en paralelo se viralizaban gifs, capturas y memes que ponían la lupa sobre lo inesperado del sorteo, los llamados “grupos de la muerte” y las cargadas cruzadas entre hinchas, confirmando que el humor también juega su partido cada vez que arranca un Mundial.

 

 

