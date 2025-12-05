Ruta 51: rehabilitaron la circulación total, pero piden transitar con extrema precaución

La Dirección Nacional de Vialidad confirmó que la ruta nacional 51 ya se encuentra habilitada en toda su extensión, luego de las tareas de despeje realizadas durante la mañana. Los cortes preventivos que se mantenían desde anoche, tanto en San Antonio de los Cobres como en Campo Quijano, fueron levantados tras la remoción del material acumulado por las lluvias.

Según el organismo, los trabajos de limpieza permitieron restituir la circulación en calzada completa, garantizando condiciones mínimas de seguridad para el tránsito. Sin embargo, los equipos de Vialidad continúan desplazados en distintos puntos de la traza para finalizar labores de despeje y ordenamiento de banquinas.

Las autoridades solicitaron a los usuarios circular con máxima precaución debido a la presencia de maquinaria pesada operando sobre la ruta. Además, se advirtió que puede haber reducciones temporales de velocidad o interrupciones breves mientras los equipos completan las maniobras de acondicionamiento.

Vialidad Nacional recomendó especialmente evitar el uso de la ruta en horas de la noche, dado que continúan vigentes las previsiones de nuevas precipitaciones para la zona de la Quebrada del Toro y sectores altos de la traza. La combinación de humedad y baja visibilidad podría generar nuevas complicaciones.

Por el momento, el corredor queda bajo monitoreo permanente, a la espera de la evolución climática de las próximas horas. Ante cualquier cambio en las condiciones de transitabilidad, se emitirán nuevos avisos oficiales para conductores y transportistas.