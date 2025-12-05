Ruta 68: corte por desborde de arroyos entre La Viña y Ampascachi

La ruta nacional 68 permanece totalmente cortada a la altura de La Viña tras el desborde de arroyos provocado por el temporal de lluvia registrado esta tarde en el Valle de Lerma. Los puntos más afectados se ubican entre los kilómetros 96 y 97 y en el kilómetro 104, aproximadamente a cinco kilómetros del casco urbano viñateño.

El agua acumulada sobre la calzada obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos mientras personal de Vialidad y fuerzas de seguridad trabajan en el despeje y evaluación del estado del camino. No se informó por el momento un horario estimado de rehabilitación.

Las autoridades solicitaron evitar circular hacia la zona hasta nuevo aviso y recordaron que el pronóstico prevé nuevas precipitaciones para las próximas horas, lo que podría complicar aún más el corredor vial.