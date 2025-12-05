Continúan las tareas de mantenimiento de los canales pluviales de la ciudad

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Espacios Públicos, en conjunto con la Policía de la Provincia, desalojó a 11 personas que vivían en diferentes canales pluviales de la ciudad.

También se realizaron tareas de limpieza y se retiró un camión de basura. El operativo se llevó a cabo por pedido de los vecinos, que habían denunciado incidentes en distintas zonas.

Los canales en los que se encontraron personas viviendo fueron los siguientes: 16 de Septiembre a diferentes alturas y en Alberdi y Zavala. También en el bajo puente de Paraguay y río Arenales y en Chile y río Arenales.

Todos fueron demorados por la Policía y quedaron a disposición de la justicia, buscando erradicar estas situaciones.

Este tipo de tareas continuarán, ya que desde el municipio se busca garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.