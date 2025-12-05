PUBLICIDAD

16°
5 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Calles anegadas en Salta tras un temporal de lluvia

Un fuerte temporal de lluvia dejó avenidas saturadas, desbordes y demoras en el tránsito en distintos puntos de la ciudad. El alerta naranja por tormentas intensas se mantiene vigente hasta la medianoche, con pronóstico de abundante caída de agua en cortos lapsos.
Viernes, 05 de diciembre de 2025 20:55
La ciudad de Salta volvió a registrar complicaciones durante la tarde de este viernes luego del temporal que se desató pasadas las 17. La precipitación intensa en pocos minutos generó calles anegadas, vehículos varados y complicaciones en los accesos principales hacia el centro. Las zonas bajas fueron las más afectadas, con acumulación de agua que superó cordones y veredas.

Desde el municipio y Tránsito se recomendó circular con precaución, evitar cruce de badenes y no desplazarse por sectores con corrientes rápidas. La alerta naranja se mantiene activa hasta la medianoche, con probabilidad de tormentas fuertes, ráfagas, actividad eléctrica y caída abundante de agua en cortos períodos, lo que podría generar nuevos anegamientos.

 

 

 

 

